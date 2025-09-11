La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por la caída en las aguas del río Grijalva en el municipio de Chiapa de Corzo, de una mujer a la que se han referido como la subsecretaria estatal de Turismo de Chiapas, Zita Rousarova Hegrova.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado martes, enmedio de un hermetismo gubernamental. No se sabe aún si la caída en el cauce del río fue un accidente o un acto voluntario.

El fiscal general Jorge Luis Llaven informó que " se tiene iniciada una investigación, aún no hemos podido tener una declaración de la persona que está recibiendo atención médica.

Lee también: Intensas precipitaciones afectan a tres municipios de Chiapas

"Estamos pendiente de su estado de salud, tengo entendido que éste es estable, es el reporte médico .Aún no ha rendido su declaración , estamos esperando que pueda ella, de acuerdo con la opinión de los médicos tratantes ya pueda emitir alguna declaración al respecto", precisó.

Por ahora , agregó Llaven Abarca no se sabe aún cómo fueron los hechos. " No tenemos hasta ahora mayor información, simplemente lo mencionado en las redes sociales de que fue encontrada dentro del cauce del río y fue rescatada por algunos lancheros que estaban cerca del puente de Chiapa de Corzo".

Ésa, agregó, es la única versión que se tiene. " Estamos desahogando algunas diligencias, quizá la más importante la declaración de ella que aún no se ha podido recabar por su recuperación" .

Lee también: Protestan en apoyo a la periodista Mary Jose Díaz afuera del Congreso de Chiapas; piden destitución del ombudsperson

La mañana del martes, de acuerdo con publicaciones en redes sociales y versiones de lugareños, se informó sobre una mujer que había caído, o se había arrojado, a las aguas del río, en las inmediaciones del la entrada al Cañón del Sumidero, en el municipio de Chiapa de Corzo, vecino de Tuxtla Gutiérrez.

Se dijo que se trataba, supuestamente de la Subsecretaria de Turismo de Chiapas, Zita Rousarova Hegrova, originaria de República Checa.

El hecho ocurrió aproximadamente las 10 de la mañana del martes. Una persona que vive en la zona, en la parte baja del puente de Chiapa de Corzo, se percató de que la mujer se encontraba dentro del cauce y pedía ayuda.

Lee también: Lluvias dejan incomunicadas a comunidades de Chiapas

El hombre acudió a ese punto a bordo de una pequeña embarcación. Ayudó a la mujer y evitó que se ahogara. El lugareño pidió ayuda. Llegaron integrantes de la Unidad de Rescate y Operaciones Acuáticas para atender la emergencia.

Una ambulancia de Protección Civil de Chiapa de Corzo se encargó de su traslado al hospital público Gilberto Gómez Maza, situado en la capital de Chiapas.

Las causas y las circunstancias del suceso se desconocen de manera oficial. Autoridades gubernamentales, desde un primer momento guardaron silencio sobre el tema, hasta que el fiscal Llaven Abarca se refirió al caso durante una entrevista colectiva al término de una actividad.

Lee también: Lluvias provocan desbordamiento de tres ríos en Chiapas; rescatan a dos niños tras ser arrastrados por la corriente

Rousarova ha causado polémica reciente en las redes sociales, después de sus viajes a Cancún y Monterrey. En uno de esos viajes publicó una fotografía afuera de un jet privado, en el que presuntamente se trasladó.

Zita fue criticada por usuarios de las redes sociales con el argumento de que esos viajes en jet son contrarios a la política y los principios de austeridad del gobierno de Morena.

"Como que no va el discurso de austeridad republicana con los hechos .. como tampoco que ocupe un espacio de turismo en Chiapas", escribió un usuario.

Lee también: Tras las lluvias, permanecen incomunicadas media docena de comunidades de La Concordia, Chiapas

"A los 2 meses de que asumió el cargo me tocó verla en la inauguración de un hotel .. no tengo el gusto de conocerla y me llamó la atención que dijo que la disculparan por su español que no era tan bueno todavía y sacó un papel donde tenía todo escrito para leerlo", destacó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL