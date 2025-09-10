San Cristóbal de las Casas.- Media docena de comunidades del municipio de La Concordia, que se ubican en la Sierra Madre de Chiapas, han sido afectadas por las lluvias que ha generado un canal de baja presión y la onda tropical 31, con desarrollo ciclónico, que ha traído cortes de caminos por derrumbes y deslaves, sin telefonía y luz.

La Secretaría de Protección Civil informó que, desde el martes, cuando dos niños de 13 y 7 años quedaron atrapados en su vivienda donde dormían, bajo varias toneladas de lodo y piedra, fue enviada maquinaria pesada para trabajar en la zona que delimita con la reserva de la biósfera El Triunfo, de mil 192 kilómetros cuadrados, que se extiende por otros ocho municipios.

Las principales comunidades que están incomunicadas desde el martes por la mañana son Plan Alta, Finca Cuxtepeques, Plan Baja, Las Violetas, El Arroyón y Nuevo Paraíso, aunque hay otras que se ubica en los alrededores de estas.

Las lluvias que cayeron durante la noche del lunes y madrugada del martes provocaron el desbordamiento de los ríos Negrito y Custepec.

Hasta ahora la comunidad más afectada es Las Violetas, donde viven una familia, pero que pertenece a Nuevo Paraíso. “La comunidad Las Violentas resultó las más afectada, registrando daños estructurales en una vivienda, así como pérdidas materiales y familiares”, informó la Secretaría.

En el Centro de Salud de Nuevo Paraíso se ha instalado un refugio temporal para recibir a las familias que han resultado afectadas, donde se les brinda alimentos, agua, medicinas y cobijo.

Para este día se esperan lluvias fuertes a intensas, como consecuencia de un canal de baja presión y la onda tropical 31, con desarrollo ciclónico.

