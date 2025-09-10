Más Información

Monterrey. – Dos personas lesionadas hasta el momento y la movilización de decenas de cuerpos de auxilio fue lo que provocó un fuerte incendio en una empresa de químicos en

Los hechos se reportaron en el Parque Industrial Escobedo, ubicado en el cruce de la Avenida De Las Industrias y la calle Paso Cucharas.

El fuego se propagó en segundos, por lo que personal de Protección Civil realizó la evacuación de empresas aledañas al sector, así como de un plantel educativo.

El incendio movilizó a rescatistas de Protección Civil del Estado y de los municipios de Escobedo, San Nicolás de los Garza y Juárez.

También fueron necesarias seis unidades de Bomberos de Nuevo León y Guadalupe, y el envío de pipas de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

Las labores también fueron apoyadas por personal de la SEDENA y la Guardia Nacional.

