Tapachula.— Las fuertes lluvias que azotan a Chiapas desde el lunes provocaron el desbordamiento de varios ríos y un deslizamiento de tierra en la comunidad Nuevo Paraíso, en el municipio de La Concordia, donde se reportaba al menos un menor de edad fallecido, dos personas más heridas y hasta la tarde de ayer se desconocía la gravedad de los daños en las comunidades o si había más gente sepultada.

Mientras, en Tapachula y Ciudad Hidalgo, en la frontera sur del estado, se contaban casi 200 viviendas afectadas.

La Concordia

En la comunidad Nuevo Paraíso, en el municipio de La Concordia, en la Sierra Madre de Chiapas, dos menores de 13 y 7 años de edad quedaron soterrados bajo varias toneladas de lodo y piedra, cuando un cerro se desgajó a consecuencia de las lluvias que cayeron durante la noche del lunes y la madrugada del martes pasados.

Los niños fueron rescatados después de varias horas de labores.

Las lluvias —generadas por un canal de baja presión y la onda tropical 31— causaron también el aumento del nivel de los ríos Negrito y Custepec, que pasan por Nuevo Paraíso, una comunidad donde viven unas 800 personas.

La mañana de ayer martes, tras conocerse del deslave del cerro, llegó un grupo de socorro a la comunidad para participar en las labores de rescate, que ya habían iniciado voluntarios de la región, así como de otras poblaciones cercanas.

Posteriormente, elementos de la Dirección de Rescate Aéreo y miembros del equipo de respuesta inmediata de la Secretaría de Protección Civil se dirigieron hacia Nuevo Paraíso.

“Las autoridades están trabajando rápidamente para garantizar la seguridad de la población y brindar asistencia a las personas afectadas”, aseguró el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Tras su rescate, los menores fueron trasladados en un helicóptero del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) para su atención médica.

El mayor presentaba traumatismo craneoencefálico severo, y el menor tenía contusión ocular y traumatismo craneoencefálico.

En un segundo traslado, paramédicos de ERI auxiliaron a una mujer con ocho meses de embarazo, un menor de 11 años con contusión en región parietal izquierda y una niña de cinco años sin lesiones.

Dos menores de edad fueron rescatados tras quedar sepultados por un deslave en Nuevo Paraíso, del municipio de La Concordia. Foto: Captura de pantalla

La comunidad Nuevo Paraíso se ubica en una zona de difícil acceso, a 686 metros de altura y 39 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de la Concordia, en la región de la Frailesca.

Autoridades locales informaron que otros cuatro derrumbes mantenían incomunicadas a otras comunidades como El Arroyón y La Violeta, además de Nuevo Paraíso, en tanto que ya trabajaban con maquinaria para restablecer la principal vía de comunicación terrestre de esa zona.

Pobladores y medios locales reportaban la muerte de otro menor de edad, pero hasta la tarde de ayer el gobierno estatal no había confirmado esa versión.

Tampoco informó si pudiera haber más personas sepultadas por el deslave del cerro o cuáles son las afectaciones que presentan las viviendas de esas comunidades.

Los daños en la frontera

En Tapachula, las fuertes lluvias que iniciaron la tarde del pasado lunes dejaron 48 viviendas inundadas y 60 con encharcamientos al desbordarse el río Texcuyucapán.

En tanto, en Ciudad Hidalgo, localidad fronteriza con Guatemala, se reportó encharcamiento en 82 viviendas ubicadas en Barrio Nuevo, Fracción Vida Mejor y la colonia 26 de Julio.

De acuerdo con el titular de Protección Civil de Tapachula, Demetrio Martínez, sólo una vivienda de lámina y cartón fue arrastrada por la corriente y la familia fue resguardada en un albergue temporal.

Otras 60 viviendas presentaron daños menores, por lo que Protección Civil trabaja en cuantificar los daños. Ayer continuaban las lluvias intensas en municipios de la región Costa y Selva, mientras que la zona Norte y parte de la Selva, fuerte. En el resto de la entidad, las lluvias son muy fuertes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional se espera que en Chiapas continúen las lluvias muy fuertes con puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros) durante el miércoles, jueves y hasta el viernes.