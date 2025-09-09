La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre en nueve alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se prevé lluvia de 15 a 29 milímetros y caída de granizo entre las 14:50 de la tarde y la 01:00 de la madrugada del miércoles.

Se esperan fuertes lluvias para este martes 9 de septiembre que se prolongarán hasta la madrugada del miércoles 10. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

