Nueve mil de las 15 mil palmeras canarias que hay en la Ciudad de México presentan síntomas “declinantes letales” a causa de un hongo que debilita sus raíces, por lo que serán retiradas ya que se han convertido en un riesgo para la población, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Las palmeras serán sustituidas por árboles nativos como duraznillo, tejocote o arrayán, adecuados para el clima de la Ciudad de México y que no afectan el pavimento con sus raíces.
Al encabezar el arranque del Programa Integral de Atención a Palmeras, La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó que desde 2011 se inició un diagnóstico de los síntomas de palmeras “enfermas y en declive hasta su mortalidad” sin que a la fecha, subrayó, se haya encontrado un control efectivo para su recuperación.
El programa de atención de palmeras continuará en los siguientes años, hasta que se logre el retiro de la totalidad de los ejemplares dañados, aseveró.
Con información de Frida Sánchez
