La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México abrió el registro para obtener el seguro de desempleo que se otorga en la Ciudad de México. Toma en cuenta que el único día para hacer el registro es este martes 9 de septiembre de 2025.

El Seguro de Desempleo de la CDMX otorga un apoyo económico de 3 mil 439.46 pesos hasta por tres meses, monto que sirve para que el beneficiario pueda cubrir los gastos de búsqueda de empleo formal.

Si estás interesado en tramitar el seguro de desempleo debes ingresar al portal de la STyFE en la siguiente liga de Internet: https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/seguro-de-desempleo

Deberás ingresar los datos de tu expediente Llave CDMX, por lo que recuerda tener este registro; una vez dentro, deberás llenar todos los campos para el pre-registro del seguro de desempleo activo. Recuerda verificar que toda la información sea correcta.

Además, deberás adjuntar en el portal, tu documentación original, completa y legible en formato PDF, JPG o PNG.

El registro estará abierto hasta las 23:59 horas de este martes 9 de septiembre.

El apoyo de seguro de desempleo se otorga a la población residente de la Ciudad de México mayores de 18 años y hasta 64 años 9 meses cumplidos, que hayan perdido involuntariamente su empleo formal en la CDMX.

