Seguro de Desempleo CDMX: ¿hasta qué hora me puedo registrar hoy, 9 de septiembre?; checa aquí

El Gobierno de la Ciudad de México anunció el Seguro de Desempleo, un sistema de protección social para las personas desempleadas que vivan en la Ciudad de México, que tengan entre 18 y 64 años 9 meses cumplidos antes de la fecha de realizar la solicitud.

Las personas que busquen recibir el beneficio económico sólo lo podrán hacer dos ocasiones en su vida laboral, además, el programa apoya el desarrollo de habilidades para el empleo por medio de cursos de capacitación, y acciones de vinculación laboral canalizando a las personas beneficiarias a bolsas y ferias del empleo.

Conoce los requisitos para registrarte en el Programa Social 'Seguro de Desempleo'. Foto: Archivo

¿Hasta a qué hora me puedo registrar hoy en Seguro de Desempleo CDMX?

Antes de realizar la solicitud, deberás cumplir con los requisitos específicos, los cuales se encuentran en la página Seguro de desempleo, luego generar una cuenta en Llave CDMX -Expediente, la cual será personal e intransferible.

El registro se realizará a través de la Plataforma del Programa Social “Seguro de Desempleo”, en un horario desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, se deberá adjuntar la documentación original, legible y completa, ya sea en formato PDF, PNG o PNG.

¿Qué documentación es necesaria para realizar la solicitud?

Para el Seguro de Desempleo, las personas deberán presentar: la constancia de semanas cotizadas en el IMSS, el expediente único del ISSSTE, una constancia laboral que expida el patrón o escrito inicial de demanda laboral promovida por una autoridad competente, además de los documentos que se muestran en la tabla de abajo.

Si la persona no cuenta con esos documentos para demostrar la pérdida del empleo, podrá aplicar al subprograma “seguro de desempleo del bienestar”, el cual dura hasta tres meses, también incluye las acciones de capacitación y vinculación laboral.

Documentación requerida, para realizar solicitud a Seguro del Desempleo. Fuente: Captura de pantalla, Gobierno de la CDMX.

¿Qué monto ofrecen los programa?

Si formas parte del programa “Seguro del desempleo” recibirás un apoyo económico mensual de 3,439 pesos mexicanos, hasta por un máximo de tres meses, mientras que el subprograma “Seguro de desempleo del Bienestar”, brinda $3,300.53 pesos, hasta por tres meses.

Seguro de Desempleo CDMX: ¿hasta qué hora me puedo registrar hoy, 9 de septiembre?; checa aquí. Fuente: Gobierno de México

