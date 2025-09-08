Tuxtla Gutiérrez.- Periodistas de Chiapas marcharon y protestaron la mañana de este lunes afuera del Congreso Estatal en apoyo a la columnista Mary Jose Díaz Flores por la campaña de desprestigio en su contra después de sus publicaciones de presuntos actos de corrupción y desvío de fondos por parte de Horacio Culebro Borrayas, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas.

El ombudsperson calificó las denuncias como extorsión, y se difundió una acusación difamatoria contra Díaz Flores, al sugerirse que habría recibido dinero para publicar los datos periodísticos.

Durante su pronunciamiento, afuera de la sede del Legislativo, que concentró a decenas de periodistas que marcharon del Parque de La Marimba, Mary Jose Díaz pidió a ese poder la inmediata destitución de Culebro Borrayas como titular de la CEDH porque su conducta es incompatible con el cargo que ostenta y lo descalifica moral y legalmente para seguir al frente de una institución tan importante, afirmó.

Así como que, además, la Fiscalía General del Estado inicie de inmediato una investigación a fondo sobre los hechos denunciados y se sancione a Culebro Borrayas por "cometer violencia digital y por el presunto uso de recursos públicos para la difamación".

Y que la Policía Cibernética investigue de manera exhaustiva la participación de Luis Enrique Culebro, hijo del titular de la CEDH, en la "orquestación de esta campaña" de difamación.

Foto: Óscar Gutierrez / EL UNIVERSAL

Díaz Flores dijo que no se debe ni puede permitir que "el poder se utilice para silenciar la verdad. El silencio en este caso sería complicidad".

Llamó al Poder Legislativo a que actúe con celeridad y firmeza, y envíe un mensaje claro de que en Chiapas se respeta la libertad de expresión y se sanciona a quienes abusan de su poder para atacar a la prensa.

Organizaciones de periodistas y trabajadores de medios de comunicación condenaron las acciones del titular de la CEDH contra la autora de la columna digital Filo y Sofía.

Una de ellas, Artículo 19, organización para México y Centroamérica, señaló que Díaz Flores publicó un texto con testimonios y evidencias sobre supuestos descuentos arbitrarios y retenciones salariales a trabajadores de la CEDH.

Como reacción, expresó, Culebro Borrayas calificó las acusaciones como extorsiones en varias entrevistas". Paralelamente, páginas de Facebook como Comitán Digital difundieron "una acusación difamatoria contra Díaz Flores, sugiriendo que habría recibido 80 mil pesos del ex titular de la CEDH, Juan José Zepeda Bermúdez, para publicar la columna.

Foto: Óscar Gutierrez / EL UNIVERSAL

afcl/LL