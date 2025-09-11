San Cristóbal de las Casas.— Las comunidades Plan Alta, Finca Cuxtepeques, Plan Baja, Las Violetas, El Arroyón y Nuevo Paraíso, que se encuentran en el municipio de La Concordia en la Sierra Madre de Chiapas, han sido afectadas por las lluvias, provocando cortes de caminos por los derrumbes y deslaves, además se encuentran sin servicio de telefonía y luz.

Las lluvias que cayeron durante la noche del lunes y madrugada del martes también provocaron el desbordamiento de los ríos Negrito y Custepec.

En el Centro de Salud de Nuevo Paraíso se ha instalado un refugio temporal para recibir a las familias que han resultado afectadas, donde se les brindan alimentos, agua, medicinas y cobijo.