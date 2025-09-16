Más Información

Ante la amenaza de redadas en distintas ciudades durante los de connacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que "no se reportaron incidentes y transcurrieron en orden".

La SRE, a cargo del canciller , destacó que las representaciones de México en Estados Unidos implementaron una estrategia de , del 13 al 16 de septiembre, para reforzar "el conocimiento y ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas mexicanas en ese país".

Indicó además que se compartieron "recomendaciones puntuales" y se intensificó la difusión de mensajes preventivos y las labores de acercamiento con la comunidad mexicana.

"Con énfasis en la importancia de respetar las leyes locales, evitar conductas que puedan considerarse una violación al orden público, y conocer las acciones a seguir en caso de una detención", dijo Relaciones Exteriores.

Afirmó que la red consular mexicana se mantuvo "atenta y activa" con asistencia y protección ante cualquier situación que pudiera afectar a la comunidad mexicana.

Reafirmó su compromiso con la protección y defensa de las .

