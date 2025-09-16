Más Información

Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "Un México libre no se entrega", dice

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Sheinbaum da histórico primer Grito de Independencia con un Zócalo colmado de asistentes

Israel comienza operación contra Hamas en Ciudad de Gaza; pide a los habitantes irse al sur

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo

Empresas de Carlos Slim se llevan licitación del Tren Saltillo-Santa Catarina por casi 32 mil mdp

Luego del histórico, primer Grito de Independencia que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, este martes 16 de septiembre, será la primera vez que la Comandanta de las Fuerzas Armadas pase lista en el desfile militar.

Mira aquí EN VIVO la transmisión del Desfile Militar 2025

