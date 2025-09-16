Más Información

Alrededor de 16 mil elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana, de los cuales 4 mil son mujeres, se encuentran listos para el que a las 10 de la mañana de este martes encabezará la presidenta, en el Zócalo de la Ciudad de México, para conmemorar el 215 aniversario de la Independencia de México.

Se trata de 12 mil efectivos del Ejército, Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana, que durante el trayecto utilizarán más de 600 vehículos operativos y temáticos, 100 aviones que realizarán una parada aérea y 18 banderas de guerra.

Asimismo, participarán 2 mil 873 efectivos de la Secretaría de Marina acompañados de 72 vehículos, 16 vehículos temáticos, 20 caninos, 10 embarcaciones y 8 aeronaves de ala fija.

"Arriba al Zócalo capitalino, con la moral en alto el Contingente Naval, listo para desfilar y compartir su marcha con la ciudadanía", señaló la Semar.

"Porque la fuerza de la Armada está en el personal que se conduce con honor, deber, lealtad y patriotismo, y se motiva con tu presencia #ParaServirAMéxico", indicó.

El comandante de la columna del desfile militar es el general Francisco de Jesús Leana, quien hace un año, como comandante de la Tercera Zona Militar de Mazatlán, dijo que la violencia en Sinaloa "no dependía del Ejército, sino de que los grupos antagónicos (de la delincuencia organizada) dejaran de pelear entre sí”.

