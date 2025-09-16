Para conmemorar el Día de la Independencia, familias comenzaron a llegar antes de las 07:00 horas de este 16 de septiembre para observar el Desfile Cívico Militar, que encabeza por primera vez una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En vialidades como avenida Paseo de la Reforma y avenida Juárez se observaron familias completas en espera de los contingentes de la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

También se espera la participación de grupos militares de otros países que fueron invitados.

La familia Rodríguez contó que asistió para expresar su apoyo a su hija, Lizeth Rodríguez, quien participa en el desfile Cívico Militar.

"Bendiciones Guardia Nacional y Ejército mexicano", externaron en un cartel.

Personas adultas mayores e infancias se observaron sentadas sobre las principales vías en las que desfilarán los elementos de las Fuerzas Armadas.

Además de pan, café, banderas, sombreros, sombrillas, banderas y gorras, los comerciantes ofrecen bancos de plástico y madera para que las personas puedan sentarse.

