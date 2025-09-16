Más Información

Para conmemorar el, familias comenzaron a llegar antes de las 07:00 horas de este 16 de septiembre para observar el , que encabeza por primera vez una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la presidenta

En vialidades como avenida Paseo de la Reforma y avenida Juárez se observaron familias completas en espera de los contingentes de la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

También se espera la participación de grupos militares de otros países que fueron invitados.

La familia Rodríguez contó que asistió para expresar su apoyo a su hija, Lizeth Rodríguez, quien participa en el desfile Cívico Militar.

"Bendiciones Guardia Nacional y Ejército mexicano", externaron en un cartel.

Personas adultas mayores e infancias se observaron sentadas sobre las principales vías en las que desfilarán los elementos de las Fuerzas Armadas.

Además de pan, café, banderas, sombreros, sombrillas, banderas y gorras, los comerciantes ofrecen bancos de plástico y madera para que las personas puedan sentarse.

