La Secretaría de la Defensa Nacional compartió fotografías de los uniformes que portará la Compañía Chimaltlalli del Heroico Colegio Militar durante el Desfile Cívico Militar 2025, que se realizará el próximo martes 16 de septiembre en el Zócalo capitalino y en las principales avenidas de la Ciudad de México.

Como hito en la historia mexicana, por primera vez el desfile será encabezado por una mujer: Claudia Sheinbaum Pardo, actual comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

La Defensa resaltó que dichos uniformes son un símbolo “que portarán con honor” los elementos del Ejército.

Lee también Banda presidencial de Sheinbaum para el Grito de Independencia: así fue confeccionada por mujeres militares

Uniformes que empleará la compañía Chimaltlalli del Heroico Colegio Militar en el Desfile Cívico Militar 2025. Foto: Defensa

Uniformes que empleará la compañía Chimaltlalli del Heroico Colegio Militar en el Desfile Cívico Militar 2025. Foto: Defensa

Uniformes que empleará la compañía Chimaltlalli del Heroico Colegio Militar en el Desfile Cívico Militar 2025. Foto: Defensa

Además de los uniformes del Heroico Colegio Militar, también se resaltó el blindaje del Ejército Mexicano:

“El rugir de los motores blindados anuncia la cercanía del Desfile Cívico Militar 2025”, subrayó la Defensa.

En sus cuentas oficiales, difundió imágenes de los integrantes del Arma Blindada del Ejército, quienes, señaló, muestran la disciplina que los distingue, la firmeza que los impulsa y el honor que los guía.

Lee también Cancelan mañaneras de Sheinbaum del 15 y 16 de septiembre por fiestas patrias

La imponente presencia del blindaje, aseveró, sirve para recordar que detrás del acero hay mujeres y hombres que entregan su vida al servicio de la Patria, “fortalecidos por los valores que han forjado”.

“Con la fuerza del blindaje, venceremos”, publicó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Integrantes del Arma Blindada del Ejército Mexicano. Foto: Defensa

Integrantes del Arma Blindada del Ejército Mexicano. Foto: Defensa

“El espíritu de la Independencia sigue encendido”: Defensa Nacional

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, dos siglos después el espíritu de la Independencia sigue encendido.

Indicó que el Desfile es más que eso pues, expresó, es el reflejo de un pueblo que nunca se doblega:

“Es la voz de la Patria que resuena en cada soldado, en cada avión que rompe el cielo, en cada unidad que protege la tierra que amamos”, agregó.

Este 16 de septiembre, aseguró que México demuestra su fuerza, su unión y su Independencia. “La historia vive, la Patria marcha, el futuro vuela”, resaltó.

Lee también Sheinbaum afirma que al terminar su sexenio el salario mínimo llegará a 2.5 canastas básicas

La Patria nos une, la historia nos inspira y el futuro nos convoca.



Conéctate a nuestras redes sociales @Defensamx y vive la transmisión del Desfile Cívico Militar 2025, donde tradición y modernidad se encuentran en un solo mensaje de orgullo nacional.#EjércitoMexicano… pic.twitter.com/E1YGrW6qmL — @Defensamx (@Defensamx1) September 14, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em