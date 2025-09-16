La Ciudad de México se prepara este martes 16 de septiembre para el tradicional desfile cívico militar con motivo del aniversario del inicio de la Independencia de México, el cual partirá a las 10:00 horas desde el Campo Marte hasta el Zócalo capitalino.

Como cada año, el evento implicará cierres a la circulación en vialidades clave del Centro Histórico y zonas aledañas, por lo que autoridades capitalinas exhortaron a la población a tomar precauciones y anticipar sus traslados.

¿Cuáles serán las calles cerradas y las alternativas viales?

Calles cerradas

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Hidalgo

20 de Noviembre

Calle Florencia

Calles alternas

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Avenida Chapultepec

Avenida Constituyentes

Avenida Presidente Masaryk

Circuito Interior

Las vialidades permanecerán restringidas a lo largo del recorrido, desde la alcaldía Miguel Hidalgo hasta el Zócalo, donde se llevará a cabo la ceremonia oficial encabezada por autoridades federales.

Las autoridades recomiendan a conductores y peatones planear sus rutas con anticipación y, en la medida de lo posible, optar por el transporte público para evitar contratiempos.

