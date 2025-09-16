Más Información
Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto
AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español
La Ciudad de México se prepara este martes 16 de septiembre para el tradicional desfile cívico militar con motivo del aniversario del inicio de la Independencia de México, el cual partirá a las 10:00 horas desde el Campo Marte hasta el Zócalo capitalino.
Como cada año, el evento implicará cierres a la circulación en vialidades clave del Centro Histórico y zonas aledañas, por lo que autoridades capitalinas exhortaron a la población a tomar precauciones y anticipar sus traslados.
Lee también Sheinbaum reivindica a mujeres y migrantes en arengas del Grito de Independencia; ¡Viva México libre, independiente y soberano!
¿Cuáles serán las calles cerradas y las alternativas viales?
Calles cerradas
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida Hidalgo
- 20 de Noviembre
- Calle Florencia
Calles alternas
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente
- José María Izazaga
- Fray Servando Teresa de Mier
- Avenida Chapultepec
- Avenida Constituyentes
- Avenida Presidente Masaryk
- Circuito Interior
Lee también El desfile del 16 de septiembre, una tradición cívico-militar, que une a las fuerzas armadas con México
Las vialidades permanecerán restringidas a lo largo del recorrido, desde la alcaldía Miguel Hidalgo hasta el Zócalo, donde se llevará a cabo la ceremonia oficial encabezada por autoridades federales.
Las autoridades recomiendan a conductores y peatones planear sus rutas con anticipación y, en la medida de lo posible, optar por el transporte público para evitar contratiempos.
LL