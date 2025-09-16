Más Información

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

Hernán Bermúdez, bajo la lupa de EU por huachicol

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Células del Cártel Jalisco ayudaron a Hernán Bermúdez en Sudamérica

La Ciudad de México se prepara este martes 16 de septiembre para el tradicional desfile cívico militar con motivo del aniversario del inicio de la , el cual partirá a las 10:00 horas desde el Campo Marte hasta el Zócalo capitalino.

Como cada año, el evento implicará cierres a la circulación en vialidades clave del Centro Histórico y zonas aledañas, por lo que autoridades capitalinas exhortaron a la población a tomar precauciones y anticipar sus traslados.

¿Cuáles serán las calles cerradas y las alternativas viales?

Calles cerradas

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida Hidalgo
  • 20 de Noviembre
  • Calle Florencia

Calles alternas

  • Eje 1 Norte
  • Eje 1 Oriente
  • José María Izazaga
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • Avenida Chapultepec
  • Avenida Constituyentes
  • Avenida Presidente Masaryk
  • Circuito Interior

Las vialidades permanecerán restringidas a lo largo del recorrido, desde la alcaldía Miguel Hidalgo hasta el Zócalo, donde se llevará a cabo la ceremonia oficial encabezada por autoridades federales.

Las autoridades recomiendan a conductores y peatones planear sus rutas con anticipación y, en la medida de lo posible, optar por el transporte público para evitar contratiempos.

