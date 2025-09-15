¡Viva México! Los mejores memes para dar el Grito de Independencia este 15 de septiembre

Este lunes 15 de septiembre se conmemora el 215 aniversario de la lucha por la Independencia de México y miles mexicanos ya se están preparando para dar el grito en la explanada del Zócalo de la Ciudad México o desde sus hogares, en compañía de sus familias y con un delicioso platillo mexicano.

Este 2025, por primera vez la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia conmemorativa y dará el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional.

Algunos mexicanos también estarán celebrando desde las distintas alcaldías de la capital, con las presentaciones gratuitas de La Arrolladora Banda el Limón en el Zócalo, Nicky Jam en la GAM, Los Plebes del Rancho en la Magdalena Contreras y Caifanes en la Venustiano Carranza.

Mexicanos se reúnen en el Zócalo de la CDMX para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia(15/09/25). Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Los mejores memes para dar el Grito de Independencia

Para dar inicio a los festejos patrios de este año con la mejor actitud y gran humor, los mexicanos ya se encuentran activos en redes sociales, compartiendo divertidos memes y mostrando su creatividad e ingenio en las plataformas digitales al estilo "mexa".

Con gran orgullo y espíritu festivo, los usuarios ya están listos para dar inicio a los festejos de este 15 de septiembre. Esta noche, las calles del país se adornaran con la bandera tricolor y el sentimiento patriótico inundará miles de hogares mexicanos.

A continuación te mostramos los mejores para que pases un buen rato, entre risas y diversión:

Usuarios mexicanos dan inicio a los festejos patrios de este año con los mejores memes en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Con sombrero, bigote y ¿guantes de boxeo? Los usuarios se preparan para dar el grito esta noche a las 23:00 horas y entonar con orgullo el Himno Nacional Mexicano.

Usuarios mexicanos dan inicio a los festejos patrios de este año con los mejores memes en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

El pozole es un platillo que no puede faltar en las mesas de los mexicanos durante los festejos patrios.

Usuarios mexicanos dan inicio a los festejos patrios de este año con los mejores memes en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Algunos internautas agregaron un personaje más a la historia de México. Este 15 de septiembre es un buen pretexto para festejar con "El Sol de México" al ritmo de "Ahora te puedes marchar".

Usuarios mexicanos dan inicio a los festejos patrios de este año con los mejores memes en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Los usuarios muestran su ingenio en redes sociales con memes, dejando ver su ánimo y humor.

Usuarios mexicanos dan inicio a los festejos patrios de este año con los mejores memes en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Con atuendos tradicionales y muy mexicanos, los internautas se preparan para dar el grito este 15 de septiembre. Entre moños tricolor, rebosos, sombrosos de mariachi y banderas, los internautas reciben las fiestas patrias.

Usuarios mexicanos dan inicio a los festejos patrios de este año con los mejores memes en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

