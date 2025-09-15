Hoy, 15 de septiembre, es una buena excusa para romper con la dieta ya que en esta celebración nacional podrás degustar de muchos platillos típicos mexicanos.

De acuerdo con el Gobierno de México, menciona que uno de los platillos menos calóricos y saludables para comer en este día es el pozole.

Sin embargo, hay muchos otros que sí tienen una cifra calórica ligeramente elevada y es importante consumirlos con moderación.

Archivo / EL UNIVERSAL

Lee también: ¿Cuántas calorías tiene un plato de pozole de puerco? Conoce sus beneficios para la salud en fiestas patrias

¿Cuáles son los platillos patrios más calóricos y cómo disfrutarlos con moderación?

Algunos de los alimentos que son más calóricos son alimentos fritos como:

flautas

gorditas

quesadillas

chiles en nogada y más.

Sin embargo, el IMSS nos da algunas recomendaciones para poder sustituir algunos ingredientes y sea saludables:

Chile en nogada : es preferible prepararlo sin capear, para la nogada optar por una crema baja en grasa y utilizar sustituto de azúcar.

: es preferible prepararlo sin capear, para la nogada optar por una crema baja en grasa y utilizar sustituto de azúcar. Comida frita : es importante que los prepares y reemplaces por aceites como; aceite de oliva o canola.

: es importante que los y reemplaces por aceites como; aceite de o canola. Botanas: en lugar de frituras se puede elegir “bastones” de verdura como zanahoria, pepino y apio.

Las gorditas de chicharrón prensado son una de las variantes más populares de este platillo / Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Bebidas : evitar refrescos y optar por aguas frescas como limón, jamaica o tamarindo, que se preparen con poca o sin azúcar .

: evitar refrescos y optar por aguas frescas como limón, jamaica o tamarindo, que se preparen con poca o sin . Bebidas alcohólicas y sobre todo con alguna mezcla : es importante evitar consumirlas ya que tiene un alto aporte de calorías y puede favorecer el aumento de peso, en pacientes con diabetes.

: es importante evitar consumirlas ya que tiene un alto aporte de calorías y puede favorecer el aumento de peso, en pacientes con diabetes. Tostadas: existe una gran variedad de marcas que tienen a la venta tostadas horneadas libres de grasas y sodio

También te interesará:

¿Cómo proteger a tu perrito durante la pirotecnia este 15 de septiembre? Sigue estos pasos

¿Cuáles son los mejores looks para celebrar el Grito de Independencia 2025, según la IA?

Fiestas patrias 2025: 3 platillos sencillos para hacer este 15 septiembre

Lanzan rap en honor a Alicia Matías, la "Abuelita de Iztapalapa": ¿qué dice la letra?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aov