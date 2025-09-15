Más Información

Hoy, 15 de septiembre, es una buena excusa para romper con la dieta ya que en esta celebración nacional podrás degustar de muchos típicos mexicanos.

De acuerdo con el Gobierno de México, menciona que uno de los platillos menos calóricos y saludables para comer en este día es el pozole.

Sin embargo, hay muchos otros que sí tienen una cifra calórica ligeramente elevada y es importante consumirlos con moderación.

Archivo / EL UNIVERSAL
Archivo / EL UNIVERSAL

Lee también:

¿Cuáles son los platillos patrios más calóricos y cómo disfrutarlos con moderación?

Algunos de los alimentos que son más calóricos son alimentos fritos como:

  • flautas
  • gorditas
  • quesadillas
  • chiles en nogada y más.

Sin embargo, el IMSS nos da algunas recomendaciones para poder sustituir algunos ingredientes y sea saludables:

  • Chile en nogada: es preferible prepararlo sin capear, para la nogada optar por una crema baja en grasa y utilizar sustituto de azúcar.
  • Comida frita: es importante que los prepares y reemplaces por aceites como; aceite de oliva o canola.
  • Botanas: en lugar de frituras se puede elegir “bastones” de verdura como zanahoria, pepino y apio.
Las gorditas de chicharrón prensado son una de las variantes más populares de este platillo / Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Las gorditas de chicharrón prensado son una de las variantes más populares de este platillo / Foto: Archivo EL UNIVERSAL
  • Bebidas: evitar refrescos y optar por aguas frescas como limón, jamaica o tamarindo, que se preparen con poca o sin azúcar.
  • Bebidas alcohólicas y sobre todo con alguna mezcla: es importante evitar consumirlas ya que tiene un alto aporte de calorías y puede favorecer el aumento de peso, en pacientes con diabetes.
  • Tostadas: existe una gran variedad de marcas que tienen a la venta tostadas horneadas libres de grasas y sodio

