¿Cómo proteger a tu perrito durante la pirotecnia este 15 de septiembre? Sigue estos pasos

Las fiestas patrias han comenzado y la noche mexicana está a pocas horas de iniciar. Como ya es costumbre, muchas familias numerosas lo celebran a lo grande con música, comida tradicional y fuegos artificiales.

Sin embargo, muchos no saben que la pirotecnia puede ser muy peligrosa para los perros. Esto puede provocar ataques de pánico, ansiedad, estrés extremo, pérdida de control, miedo y hasta la muerte a causa de un infarto.

Por eso, aquí te damos algunos consejos que pueden proteger y aliviar el estrés de tu perro durante los fuegos artificiales.

Ayudar a tu perro a superar el miedo a los fuegos artificiales puede requerir tiempo. Fuente: Freepik.

¿Cómo proteger a tu perrito durante la pirotecnia este 15 de septiembre?

A través de un artículo en el sitio web Petiverso, menciona algunas medidas preventivas para mantener seguro a tu amigo peludo.

Es necesario verificar primero si tu perro empieza con signos de ansiedad ante la pirotecnia, como: jadeo en exceso, tiembla o se esconde, ladridos o llanto constantes, intenta escapar o cavar y presenta comportamiento destructivo.

Estas son algunas medidas que puedes seguir durante los fuegos artificiales:

Mantén la calma.

Habla con voz suave y tranquila, evita regañarlo si ladra o gime.

No lo dejes solo: si es posible, quédate en casa. Tu compañía le da seguridad.

Ofrece distracciones: como juguetes, premios o rompecabezas con comida pueden mantenerlo ocupado.

Poner música relajante o el sonido de la televisión ayuda a amortiguar los estruendos.

Actúa con normalidad, ofreciendo tranquilidad y rutinas conocidas.

Otras ayudas adicionales podrían ser las siguientes:

Feromonas en difusor o spray (Adaptil): replican las feromonas maternas y calman.

Suplementos naturales a base de valeriana, manzanilla o triptófano.

Chalecos de presión: proporcionan una presión ligera que les da sensación de seguridad.

