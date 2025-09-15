Más Información

De Woody a Tanjiro: mariachis tocan “Yo soy tu amigo fiel” en función de Demon Slayer

De Woody a Tanjiro: mariachis tocan “Yo soy tu amigo fiel” en función de Demon Slayer

¿Cómo proteger a tu perrito durante la pirotecnia este 15 de septiembre? Sigue estos pasos

¿Cómo proteger a tu perrito durante la pirotecnia este 15 de septiembre? Sigue estos pasos

¿Lloverá en CDMX durante el Grito de Independencia hoy, 15 de septiembre? Esto se sabe

¿Lloverá en CDMX durante el Grito de Independencia hoy, 15 de septiembre? Esto se sabe

Ana Martín se une a trend de foto Polaroid con IA y presume imagen con Luisito Comunica

Ana Martín se une a trend de foto Polaroid con IA y presume imagen con Luisito Comunica

¿Cuáles son los mejores looks para celebrar el Grito de Independencia 2025, según la IA?

¿Cuáles son los mejores looks para celebrar el Grito de Independencia 2025, según la IA?

Las han comenzado y la noche mexicana está a pocas horas de iniciar. Como ya es costumbre, muchas familias numerosas lo celebran a lo grande con música, comida tradicional y fuegos artificiales.

Sin embargo, muchos no saben que la pirotecnia puede ser muy peligrosa para los perros. Esto puede provocar ataques de pánico, ansiedad, estrés extremo, pérdida de control, miedo y hasta la muerte a causa de un infarto.

Por eso, aquí te damos algunos consejos que pueden proteger y aliviar el estrés de tu perro durante los fuegos artificiales.

Ayudar a tu perro a superar el miedo a los fuegos artificiales puede requerir tiempo. Fuente: Freepik.
Ayudar a tu perro a superar el miedo a los fuegos artificiales puede requerir tiempo. Fuente: Freepik.

Lee también

¿Cómo proteger a tu perrito durante la pirotecnia este 15 de septiembre?

A través de un artículo en el sitio web Petiverso, menciona algunas medidas preventivas para mantener seguro a tu amigo peludo.

Es necesario verificar primero si tu perro empieza con signos de ansiedad ante la pirotecnia, como: jadeo en exceso, tiembla o se esconde, ladridos o llanto constantes, intenta escapar o cavar y presenta comportamiento destructivo.

Estas son algunas medidas que puedes seguir durante los fuegos artificiales:

  • Mantén la calma.
  • Habla con voz suave y tranquila, evita regañarlo si ladra o gime.
  • No lo dejes solo: si es posible, quédate en casa. Tu compañía le da seguridad.
  • Ofrece distracciones: como juguetes, premios o rompecabezas con comida pueden mantenerlo ocupado.
  • Poner música relajante o el sonido de la televisión ayuda a amortiguar los estruendos.
  • Actúa con normalidad, ofreciendo tranquilidad y rutinas conocidas.

Otras ayudas adicionales podrían ser las siguientes:

  • Feromonas en difusor o spray (Adaptil): replican las feromonas maternas y calman.
  • Suplementos naturales a base de valeriana, manzanilla o triptófano.
  • Chalecos de presión: proporcionan una presión ligera que les da sensación de seguridad.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses