Lanzan rap en honor a Alicia Matías, la "Abuelita de Iztapalapa": ¿qué dice la letra?

El pasado 12 de septiembre se confirmó la muerte de Alicia Matías Teodoro, mujer de 50 años que se convirtió en un ejemplo de amor incondicional al proteger con su cuerpo a su nieta de apenas dos años durante la explosión de una pipa en la Calzada Ignacio Zaragoza.

La abuela sufrió quemaduras en el 90 % de su cuerpo y, pese a que luchó varios días por sobrevivir en el Hospital Magdalena de las Salinas, no logró superar las graves heridas.

Su historia conmovió a la población desde el primer momento, cuando circularon imágenes de un policía cargando a la bebé mientras Alicia, aún con vida, intentaba ponerse a salvo. Para muchos, se convirtió en un símbolo de sacrificio y valentía, lo que motivó al rapero Óscar Cortés a escribir una melodía en su memoria.

¿Qué dice el rap dedicado a Alicia Matías?

El tema, compartido en Facebook, comienza dedicando unas palabras de respeto a Alicia y narra cómo aquel día ordinario se transformó en tragedia. La canción describe su trabajo como checadora en la base de camiones de Santa Martha, el momento en que ocurrió la explosión y, sobre todo, la manera en que sin dudarlo protegió a su nieta, Aslina Azulet.

El rap recalca que, gracias al valor de la abuela, la pequeña sobrevivió. También la presenta como un ejemplo de fortaleza y amor que ya forma parte de la memoria colectiva del país.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la canción?

En pocos días, la publicación superó las 80 mil reacciones y cientos de comentarios de usuarios que aplauden tanto el gesto heroico de Alicia como la sensibilidad del artista que decidió rendirle homenaje.

