Chumel Torres reacciona a camión de refrescos que cayó dentro de socavón en Iztapalapa

Durante la tarde del 13 de septiembre, un camión refresquero cayó dentro de un enorme , registrado en la calle 5 de la colonia Renovación en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con información oficial no resultaron personas lesionadas en el accidente.

Según declaraciones de la (SEGIAGUA), el socavón fue ocasionado por una fuga en colector. Además, informó que esta falla en el suelo mide aproximadamente 6.30 metros de ancho y 12 metros de largo con 8 metros de profundidad.

De esta forma, personal de la SEGIAGUA y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) acordonaron la zona para realizar las maniobras correspondientes y retirar el camión. Esta situación pone en evidencia el estado en que se encuentran las calles de todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Camión refresquero cae dentro de socavón en Iztapalapa. Foto: Especial.
¿Qué dijo Chumel Torres sobre el socavón?

Aunado a ello, el presentador mexicano José "Chumel" Torres, compartió en redes sociales una broma con sus seguidores, en donde hizo referencia a las palabras de la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde: "Donde gobierna Morena no hay baches".

A través de la plataforma de 'X', el youtuber reaccionó al suceso. "No es un socavón. Es una apertura atípica del manto asfáltico porque ahí Calderón y Peña jugaban golf", escribió, bromeando sobre las constantes acusaciones lanzadas por militantes y simpatizantes de Morena en contra de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

A pocos minutos de su publicación, el post ya cuenta 21 mil visualizaciones y 5 mil reacciones. Además, distintos usuarios continuaron con los chistes en los comentarios de la publicación. "Morena te dirá que no es un socavón, es una curvatura del espacio-tiempo en el asfalto", "Se llaman reductores de velocidad verticales y los tienen las grandes potencias", escribieron.

El conductor de "El Pulso de la República" reaccionó en redes a la caída de un camión de refrescos en un socavón. Foto: Captura de pantalla
*Con información de Fabián Evaristo y Laura Arana.

