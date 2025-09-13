Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a la captura de Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”

Durante la noche del viernes 12 de septiembre, se dio a conocer la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, identificado como presunto líder de la organización criminal "La Barredora" en Paraguay.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que Requena fue capturado en una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), elementos del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y la SSPC, en colaboración con autoridades de Paraguay.

"En esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia", escribió en 'X' el secretario García Harfuch.

Hernán Bermúdez Requena detenido en Paraguay e identificado como líder de La Barredora (13/09/2025). Foto: Especial

¿De qué delitos se le acusan?

En 2019, Bermúdez Requena fue designado como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el estado de Tabasco por el exgobernador Adán Augusto López Hernández. No obstante, desde febrero de 2025, "El Abuelo" cuenta con una orden de aprehensión por una supuesta vinculación con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cometer delitos de extorsión y secuestro exprés.

¿Qué dijeron Salinas Pliego y Chumel Torres sobre la detención de Requena?

Luego darse a conocer la detención, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, convirtiendo las plataformas digitales en el escenario ideal para el debate. Entre los personajes que se pronunciaron esta el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien no desaprovechó la oportunidad para mostrar su postura en la plataforma de 'X'.

"¿Irá a caer alguien del cartel #MORENArco irán tras el vampiro enamorado, o el Andy nepobaby o el Tony su extorsionador en el SAT… porque detrás del capo de capos no creo que vayan a ir (todavía)", escribió, refiriéndose de manera satírica a la supuesta implicación de los miembros de Morena con el crimen organizado.

El empresario Salinas Pliego acusa al Gobierno de México de mantener vínculos con el crimen organizado. Foto: Captura de pantalla

Además, añadió: "Se está poniendo bueno como va en picada el gobierno comunista. En Netflix debe estar frotándose las manos con la nueva temporada de NARCOS México", comparando la situación con la serie dramática producida por la plataforma streaming.

Por su parte, el comunicador mexicano Chumel Torres también se sumó a la ola de reacciones. "Hoy alguien está rezando muchisisísimo", escribió, insinuando que la captura de Requena puede poner en riesgo la libertad de otros implicados. La publicación ya cuenta con más de 50 mil visualizaciones y 5 mil reacciones.

Ambas publicaciones causaron furor en redes sociales, pues diversos usuarios ya se encuentran a la expectativa de lo pueda ocurrir luego de la extradición de Requena al país y "el riesgo que esta situación pueda representar para la administración actual", soltando especulaciones y teorías al aire.

El comunicador Chumel Torres lanza comentario irónico en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

*Con información de Manuel Espino

