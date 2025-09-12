Más Información

¿Cuándo será el equinoccio de otoño en México? Conoce fecha y hora en que inicia el cambio de estación

¿Cuándo será el equinoccio de otoño en México? Conoce fecha y hora en que inicia el cambio de estación

"La Mole" busca ayudar a Alicia Matías, abuelita que salvó a nieta en explosión de pipa de gas en Iztapalapa

"La Mole" busca ayudar a Alicia Matías, abuelita que salvó a nieta en explosión de pipa de gas en Iztapalapa

¿Habrá pago doble de la Beca Rita Cetina 2025 en octubre?

¿Habrá pago doble de la Beca Rita Cetina 2025 en octubre?

Yuya brilla y protagoniza nuevo video musical de Siddhartha: ¿de qué trata "Tú y yo y tú"?

Yuya brilla y protagoniza nuevo video musical de Siddhartha: ¿de qué trata "Tú y yo y tú"?

Nintendo Direct septiembre 2025: regreso de Virtual Boy y anuncio de Metroid Prime 4, entre las novedades del evento

Nintendo Direct septiembre 2025: regreso de Virtual Boy y anuncio de Metroid Prime 4, entre las novedades del evento

El otoño, la estación favorita de muchos está a punto de iniciar y con él, llegará un nuevo paisaje con clima templado, así que prepárate para saber cuándo llegará.

En México esta estación tiene un profundo significado cultural, especialmente entre las comunidades antiguas, sitios arqueológicos y lugares de tradición.

Durante el , el Sol alcanza una posición tal que ilumina la Tierra de manera uniforme. Este equilibrio entre luz y oscuridad ha sido interpretado desde tiempos antiguos, como un momento de renovación para la conexión espiritual y en la actualidad, continúa siendo una oportunidad para reconectarse con los ritmos naturales.

Leer también:

Foto: Archivo
Foto: Archivo

¿Cuándo será el equinoccio de otoño en México?

De acuerdo con el sitio experto, Star Walk, el equinoccio de otoño 2025, ocurrirá el próximo lunes 22 de septiembre en el hemisferio norte a las 18:20 GMT, marcando el inicio del otoño para la región. Mientras que el equivalente al tiempo de México, será a las 12:20 pm.

Este fenómeno astronómico sucede cuando el Sol está directamente sobre el ecuador de la Tierra, logrando que la duración del día sea casi igual al de la noche. Cabe destacar que, en el hemisferio sur, este mismo día se marca el inicio de la primavera.

Leer también:

El equinoccio de otoño también beneficia a la siembra y cultivos. Foto: Pixabay
El equinoccio de otoño también beneficia a la siembra y cultivos. Foto: Pixabay


Datos curiosos sobre el equinoccio de otoño

  • Este evento astronómico marca el inicio de la estación con el clima templado.
  • En el hemisferio norte, el otoño se caracteriza porque los días son más cortos.
  • Antiguamente, civilizaciones como los mayas y los incas realizaban ceremonias y construcciones alineadas con el sol durante los equinoccios, asociados con la cosecha y la preparación para las temporadas agrícolas.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses