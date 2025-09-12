¿Cuándo será el equinoccio de otoño en México? Conoce fecha y hora en que inicia el cambio de estación

El otoño, la estación favorita de muchos está a punto de iniciar y con él, llegará un nuevo paisaje con clima templado, así que prepárate para saber cuándo llegará.

En México esta estación tiene un profundo significado cultural, especialmente entre las comunidades antiguas, sitios arqueológicos y lugares de tradición.

Durante el equinoccio de otoño, el Sol alcanza una posición tal que ilumina la Tierra de manera uniforme. Este equilibrio entre luz y oscuridad ha sido interpretado desde tiempos antiguos, como un momento de renovación para la conexión espiritual y en la actualidad, continúa siendo una oportunidad para reconectarse con los ritmos naturales.

Foto: Archivo

¿Cuándo será el equinoccio de otoño en México?

De acuerdo con el sitio experto, Star Walk, el equinoccio de otoño 2025, ocurrirá el próximo lunes 22 de septiembre en el hemisferio norte a las 18:20 GMT, marcando el inicio del otoño para la región. Mientras que el equivalente al tiempo de México, será a las 12:20 pm.

Este fenómeno astronómico sucede cuando el Sol está directamente sobre el ecuador de la Tierra, logrando que la duración del día sea casi igual al de la noche. Cabe destacar que, en el hemisferio sur, este mismo día se marca el inicio de la primavera.

El equinoccio de otoño también beneficia a la siembra y cultivos. Foto: Pixabay





Datos curiosos sobre el equinoccio de otoño

Este evento astronómico marca el inicio de la estación con el clima templado.

En el hemisferio norte, el otoño se caracteriza porque los días son más cortos.

Antiguamente, civilizaciones como los mayas y los incas realizaban ceremonias y construcciones alineadas con el sol durante los equinoccios, asociados con la cosecha y la preparación para las temporadas agrícolas.

