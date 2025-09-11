Más Información

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿cuándo se realiza el pago de los nuevos registros?

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿cuándo se realiza el pago de los nuevos registros?

Cinemex regalará pósters de “Demon Slayer: Castillo infinito” de edición especial y así puedes obtenerlo

Cinemex regalará pósters de “Demon Slayer: Castillo infinito” de edición especial y así puedes obtenerlo

¿Quién era Yu Menglong, el actor chino que murió tras caer de un edificio en Pekín?

¿Quién era Yu Menglong, el actor chino que murió tras caer de un edificio en Pekín?

Lanzan primer vistazo de Doctor Doom de Robert Downey Jr en Avengers: Doomsday

Lanzan primer vistazo de Doctor Doom de Robert Downey Jr en Avengers: Doomsday

Lanzan corrido en honor a las víctimas de la explosión de la pipa en Iztapalapa y se viraliza en TikTok: ¿qué dice la letra?

Lanzan corrido en honor a las víctimas de la explosión de la pipa en Iztapalapa y se viraliza en TikTok: ¿qué dice la letra?

Este 11 de septiembre, llega a las salas de cine en México “”, la primera entrega del arco final del manga que continúa provocando furor entre sus fanáticos.

El anime sigue la historia del joven Tanjiro, quien se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para aniquilar seres oscuros, después de que Nezuko, su hermana menor se convirtiera en un demonio. Durante el inicio de su travesía final, la expectativa por ver cuál será el destino de Tanjiro, Nezuko y otros personajes como Inosuke y Zenitsu en la pantalla grande, acaparó la atención en redes sociales.

Por tal motivo, la cinta “Demon Slayer: Castillo infinito”, detonó la euforia por la mercancía promocional, vasos coleccionables y todo tipo de objetos con la imagen de los personajes, ante ello, .

Leer también:

Foto: Especial
Foto: Especial

¿Cómo obtener el póster de “Demon Slayer: Castillo infinito" en Cinemex?

El universo creado por Koyoharu Gotouge no solo destaca por su animación y narrativa, también por la gran conexión que hay entre los fanáticos y los personajes, creando todo un universo donde hasta el más mínimo detalle es atesorado.

Por medio de redes sociales, la Cinemex publicó que por el estreno de “Demon Slayer: Castillo infinito”, regalará un póster de edición especial en la compra de los boleto para ver la película.

Lo único que se debe hacer para obtenerlo, es pedir el póster en la taquilla al realizar la compra de tus entradas, o mostrar el boleto digital. La promoción es hasta agotar existencias.

La promoción es hasta agotar existencias. Foto: Cinemex
La promoción es hasta agotar existencias. Foto: Cinemex

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses