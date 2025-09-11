Lanzan primer vistazo de Doctor Doom de Robert Downey Jr en Avengers: Doomsday

Tras el anuncio de la película, Avengers: Doomsday, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) causaron furor al enterarse que la cinta enmarcará el regreso de Robert Downey Jr. a la famosa saga, como uno de los villanos más emblemáticos de los cómics.

La película dirigida por los hermanos Russo mantiene un ambiente lleno de misterio, donde los internautas esperan ansiosos los primeros vistazos en redes sociales de esta producción que promete ser una gran reunión de los superhéroes y villanos más emblemáticos de Marvel.

Aunado a ello, este 11 de septiembre, desde una Expo de Walt Disney Studios en Shanghai, China, se filtró en 'X' el primer vistazo de Robert Downey Jr. como Doctor Doom en la producción de Avengers: Doomsday, donde se pudieron apreciar algunos detalles del diseño del personaje.

Avengers: Doomsday. Foto: Marvel

Lanzan primer vistazo de Robert Downey Jr como Doctor Doom

Desde la edición 2026 de la Expo de Marketing de Walt Disney Studios en Shanghai, China, se reveló la primera imagen de Robert Downey Jr. como el icónico Doctor Doom.

En medio de un espectáculo de luces lleno de misterio y símbolos del MCU, se pudo ver cómo será el traje de Doctor Doom con una armadura plateada que le cubre los brazos y el rostro, además de la característica capa verde.

An official ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ light show was showcased at a Walt Disney Studios Marketing Expo in Shanghai.



(via: https://t.co/ChxOHuI9RT) pic.twitter.com/AwR6HoWc2L — Avengers Updates (@AvengersUpdated) September 11, 2025

Cabe señalar que la foto no ha sido publicada oficialmente por Marvel, sin embargo, este adelanto le dio la vuelta al mundo en pocas horas, aumentando la expectativa entre los fans.

First look at Robert Downey Jr. as Doctor Doom in promotional art for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pic.twitter.com/ox0MfuekgU — Avengers Updates (@AvengersUpdated) September 11, 2025

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

La entrega que marcará el regreso de Los Vengadores a la pantalla grande, después de siete años de estreno de la emblemática cinta Avengers: Endgame, ha sido considerada como uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel Studios.

Hasta el momento, el estreno de Avengers: Doomsday está previsto en cines de Estados Unidos para el 18 de diciembre del 2026.

