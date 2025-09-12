Yuya brilla y protagoniza nuevo video musical de Siddhartha: ¿de qué trata "Tú y yo y tú"?

Más Información

El cantante mexicano, , se volvió tendencia en redes sociales por el lanzamiento de su nuevo tema "Tú y yo y tú", el cual será incluido en el próximo álbum que estrenará en 2026.

Desde que anunció la fecha del lanzamiento de la canción, los fans del jalisciense causaron euforia por la imagen de , (influencer y pareja de la cantante) quien apareció en la portada del sencillo con los ojos cubiertos.

Yuya y Siddhartha se preparan para el estreno de su video musical. Foto: Instagram
¿De qué trata "Tú y yo y tú"?

Tal como lo mencionó el cantante, "Tú y yo y tú" es una canción romántica que hace referencia a una conexión profunda entre dos personas, la letra habla de una relación donde el amor se siente tan fuerte y envolvente que todo lo demás desaparece.

Yuya, pareja de Siddhartha, aparece como la figura central femenina del videoclip, lo que añade una capa de autenticidad al video: no es solo una actriz interpretando un papel, sino que es una representación directa del amor real del artista.

La trama también juega con la idea del recuerdo como refugio, de volver al pasado, en lo visual con las versiones jóvenes de los protagonistas y lo emocional con la letra y la atmósfera que se crea con cada imagen.

