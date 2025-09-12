El rápido avance de la tecnología y las nuevas herramientas de inteligencia artificial han abierto la puerta a un mundo de nuevas posibilidades y realidades, en las que tu creatividad es el único obstáculo.

En los últimos días una nueva tendencia ha surgido en distintas plataformas de redes sociales, pues los usuarios han saturado las páginas principales de Facebook y TikTok con fotografías junto a sus celebridades favoritas hechas con inteligencia artificial.

No importa con quien sea, Taylor Swift, Michael Jackson o los integrantes de BTS, puedes crear una fotografía con quien tu quieras: tu cantante o deportista favorito, tu personaje literario favorito o incluso tu personaje animado favorito, el límite es tu imaginación.

¿Cómo hacer fotos polaroid con IA junto a tu famoso favorito? Consulta aquí. Foto: Redes Sociales

¿Cómo se puedes hacer la fotografía junto a tu arista favorito?

Estas fotografías se pueden realizar de manera gratuita a través de Gemini, la herramienta de asistencia con inteligencia artificial de Google. Para realizar estas fotos estilo polaroid lo único que debes hacer es escribir un prompt.

Un prompt es un conjunto de indicaciones detallas, con esto puedes crear una imagen bajo las características y especificaciones que tu desees, por ejemplo: - una tarde de juego de cartas con Katy Perry o una noche de fiesta y diversión con El Malilla-. Para hacer tu fotografía solo tienes que seguir estos simples pasos:

Instala o ingresa a la app: descarga la aplicación móvil de Gemini o busca en el navegador de tu computadora la herramienta de Google. Selecciona una fotografía: sube una foto de tu rostro que sea clara y tenga buena iluminación, evita que fotos borrosas. Redacta tu prompt: describe la escena que buscas en tu fotografía y añade el nombre del artista o famoso (controla las poses, la iluminación, el fondo y el estilo visual de la imagen). Espera y ¡listo!: descarga y comparte con tus amigos la fotografía. Añade detalles si es necesario.

Imagen: especial

Los resultados han sorprendido a los internautas, pues su calidad hace que las imágenes generadas luzcan como una fotografía real. Esta gran innovación llegó con la implementación de "Nano Banana" al nuevo modelo de Gemini 2.5 Flash Image, una tecnología que permite generar y editar imágenes a partir de instrucciones en lenguaje natural.

¿Subir mi foto a Gemini representa algún riesgo?

La información compartida con la inteligencia artificial como las fotografías se integran a una base de datos que almacena, organiza y procesa la información. Estos datos recabados se utilizan para entrenar algoritmos y otros modelos de inteligencia artificial, por lo que son susceptibles a delitos de seguridad cibernética.

Esto puede ocasionar el uso indebido de tus imágenes, suplantación de identidad o deepfakes, esto es el uso o manipulación de tu imagen para contextos inadecuados. Para evitar este tipo de peligros y salvaguardar tu privacidad, es importante que consultes la política de privacidad de la plataforma y no utilizar fotos que te comprometan.

