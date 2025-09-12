Caballo carretero se desploma frente a familia en España y reacción causa indignación en redes

El pasado 9 de septiembre un caballo carretero, también llamado caballo de galeras, se desplomó mientras jalaba un carruaje que llevaba a 5 turistas, en el centro de Palma de Mallorca, España.

De acuerdo con informes del partido animalista español, Progreso en Verde, el incidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, momento en el que el animal se desplomó frente a la carroza.

El suceso ha generado una ola de indignación, no solo por el maltrato y la explotación animal, sino porque las imágenes captadas muestran cómo la familia de turistas que estaba a bordo del carruaje no hace nada para intentar brindarle ayuda al caballo y se mantienen sentados.

El video fue difundido a través de redes sociales por diversos medios, tanto locales, como internacionales, como el noticiero mexicano, adn40.

Video causa indignación en redes sociales y pone la lupa sobre el maltrato animal en Palma de Mallorca

El incidente fue fuertemente criticado por el partido animalista mencionado, cuyos integrantes se dedicaron a darle difusión a la noticia y volverlo un tema viral.

Asimismo, la reacción de los turistas se ha calificado como "inaceptable", no solo por contribuir a la explotación y el maltrato de los caballos carreteros de la ciudad, sino también por mostrar una completa falta de empatía y humanidad con el animal.

De acuerdo con el medio español, Diario de Mallorca, los testigos del incidente declararon que el conductor no sabía cómo reaccionar ante la situación, mientras que el guía comentó que el caballo sufrió un resbalón y no se trató de ninguna clase de descuido a su salud y bienestar.

Según la denuncia de Progreso en Verde, el equino permaneció "tumbado varios minutos sin moverse". "Los caballos están totalmente exhaustos tras la explotación sufrida en los últimos meses de verano y apenas tienen fuerza para mantenerse en pie", agregó Guillermo Amengual, presidente del partido.

A través de sus redes sociales, Partido en Verde también compartió imágenes del incidente.

Un problema de explotación animal que se vuelve político

Desde la organización animalista también denuncian que muchos de los equinos que arrastran dichas carrozas “no llevan las herraduras en buen estado, por lo que queda demostrada la nula implicación del Ayuntamiento de Palma en cuestión de protección animal. Durante todo el verano se han detectado animales desnutridos o cojos y han seguido trabajando como si nada”.

El partido, Progreso en Verde, afirma que estas situaciones solo ocurren en la ciudad de Palma y que en otras ciudades “ya habría costado la silla a más de un responsable político”.

Este incidente se suma al desplome que sufrió otro caballo carretero 3 días antes, frente a la iglesia de Sant Nicolau, en la ciudad. De acuerdo con los reportes del caso, el animal mostraba claras señales de agotamiento y deshidratación.

Posterior a su caída, fue atendido por el conductor de la galera y por diversos turistas que estaban pasando, quienes le brindaron agua inmediatamente al animal.

