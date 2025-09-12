¡Épico! Oasis ilumina el cielo de CDMX con drones y sorprende a sus fans en plena noche

Oasis, la reconocida banda de rock inglesa que nació en Manchester en 1991, ha desatado emoción e interés enorme en sus miles de fans, luego de su ausencia de 15 años.

Los hermanos Gallagher llegan a la Ciudad de México para ofrecer dos fechas en el Estadio GNP Seguros, con más de 65 mil personas ambas noches.

Oasis ilumina con drones el cielo de la CDMX

Ayer 11 de septiembre, cerca de las 20:00 horas, en el Bosque de Chapultepec, se logró observar algo sin precedentes, decenas de seguidores de la banda británica alzaron la mirada para ver el nombre de “Oasis” en los más alto.

El cielo de la Ciudad de México fue perfecto para que drones formarán el nombre de la aclamada banda por unos minutos, el espectáculo no sólo encantó a quienes lo vieron en persona, sino a todos los demás que nos enteramos hasta que el grupo musical compartió el momento a través de X.

El nombre de la banda formada con drones y los paisajes de fondo de la CDMX lograron que el momento aumentará la expectativa de los conciertos, cuya primera fecha es hoy.

