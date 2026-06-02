Austin.— Un grupo de migrantes, representados por varias ONG, demandó a Estados Unidos por condiciones “inhumanas” en Camp East Montana, el mayor centro de detención para migrantes del país, ubicado en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas.

El recurso, presentado el viernes por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en el Distrito Oeste de Texas, recoge denuncias de cuatro personas detenidas actualmente en el centro en mención, en donde detallan “negligencia médica grave”, golpizas y acoso sexual por parte de los guardias, uso “excesivo” del confinamiento solitario, comida inadecuada y condiciones insalubres.

Los demandantes solicitan al tribunal que se certifique el caso como una acción colectiva en nombre de todos los detenidos en el centro y que declare que las condiciones ahí violan el derecho constitucional al debido proceso. El megacentro, compuesto por carpas y con capacidad para 5 mil detenidos, fue inaugurado en agosto pasado y ya registra tres muertes oficiales y una cuarta supuestamente relacionada con negligencia médica.

El gobierno asegura que las acusaciones son “categóricamente falsas”. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo a EFE que “ningún detenido está siendo abusado o golpeado” y que la agencia “se toma en serio la salud y la seguridad” de todas las personas bajo su custodia.

Los demandantes denuncian estar sujetos a hambre crónica, atención médica deficiente, confinamiento solitario como herramienta de castigo y una sensación de que el sufrimiento es deliberado, con la meta de que los detenidos abandonen sus casos migratorios y acepten una deportación voluntaria. Akari Angye —uno de los demandantes— dijo que fue golpeado por los guardias por insistir en hablar con un abogado antes de firmar cualquier documento. La paliza fue tal, relata la demanda, que tuvo que ser trasladado a un hospital local. “Las condiciones en este campamento en el desierto son inhumanas y crueles (...) ya había vivido torturas en mi país de origen, Camerún, y nunca pensé que iba a ser tratado de manera tan violenta en Estados Unidos”.

“Lo que se vive aquí en este lugar, no se lo deseo ni al propio enemigo”, dijo Erik Iván Rodríguez, otro de los migrantes que demandó.

La demanda se da a conocer en momentos en que el gobierno de Estados Unidos está bajo la lupa por el trato a los migrantes en otro centro de detención, el Delaney Hall, en New Jersey. La noche del domingo las fuerzas del orden detuvieron a decenas de personas que se manifestaban frente a este lugar para denunciar las condiciones en las que están los retenidos.

Los agentes arrestaron al menos a 20 manifestantes por violar el toque de queda impuesto por el alcalde de Newark, Ras Baraka, debido a los disturbios.

Las protestas comenzaron después de que se reportara que migrantes estaban en huelga de hambre en el centro, en denuncia de condiciones inhumanas.

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