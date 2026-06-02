Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones con Irán avanzan a un “ritmo acelerado”, a pesar de que el lunes las negociaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente parecían en riesgo, con nuevas amenazas de los Guardianes de la Revolución de Irán.

En vísperas de una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Líbano prevista en Washington, Trump aseguró que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se había comprometido a no enviar tropas a Beirut, y que Hezbolá iba a cesar “todos los combates”.

“Las conversaciones continúan a un ritmo rápido con la República Islámica de Irán”, escribió Trump en Truth Social poco después de haber anunciado también a través de su red social que Israel y Hezbolá le habían prometido frenar la escalada militar en Líbano.

“No habrá tropas yendo a Beirut, y cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido retirada”, añadió Trump, quien afirmó que su llamada con Netanyahu fue “muy productiva”. Explicó que “a través de altos representantes, tuve una muy buena llamada con Hezbolá y ellos aceptaron detener los tiroteos. Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel”.

Sin embargo, Netanyahu difundió un mensaje en el que aseguró que en la llamada con Trump, le dijo que la postura israelí “sigue siendo la misma” y que “si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut”.

Aunque Trump dijo que la llamada fue “positiva”, de acuerdo con el portal de noticias Axios, Trump le dijo al israelí: “Estás jodidamente loco” por haber ordenado la ofensiva en el Líbano con ataques en suburbios de Beirut, una escalada que viola el alto el fuego vigente y que pone en riesgo las conversaciones de paz.

De hecho, tras la amenaza de Netanyahu, la agencia de noticias iraní Tasnim, cercana a los Guardianes de la Revolución iraníes, afirmó que Teherán rompió el diálogo indirecto con Washington en represalia por la ofensiva israelí en Líbano.

La subsecretaria general de la ONU para África, Martha Ama Akyaa Pobee, también acusó a Israel de violar la soberanía libanesa por su presencia militar al norte de la Línea Azul, y alertó de que la situación es “profundamente alarmante” por la intensificación de los enfrentamientos con Hezbolá.

Irán amenazó con atacar el norte de Israel si este país lanzaba una ofensiva contra el barrio de Dahye, en la capital libanesa, como amenazó Netanyahu. También dijo que podría cerrar completamente Ormuz y “activar otros frentes, entre ellos el estrecho de Bab el Mandeb, con el fin de enviar una advertencia a los sionistas y a sus aliados”.

“Las advertencias israelíes de ataques inminentes contra los suburbios del sur de Beirut son muy preocupantes y han agravado el miedo y la incertidumbre entre la población libanesa. Reiteramos que los civiles y las infraestructuras civiles no deben ser blanco de ataques. Instamos a todas las partes a que respeten el alto el fuego y eviten una mayor escalada”, alertó Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Repunta petróleo

Los precios del petróleo cerraron con una fuerte alza, ante el temor de una escalada.

El Brent del mar del Norte para entrega en agosto —en el primer día de negociación de ese contrato de referencia— subió 4.24%, hasta 94.98 dólares por barril. Llegó a negociarse en 97.79 dólares el barril durante la jornada.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio avanzó 5.49%, hasta 92.16 dólares por barril.

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