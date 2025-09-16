Primer desfile de Claudia Sheinbaum: ninguna injerencia es posible en nuestra patria, asegura

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sentenció que "ninguna injerencia es posible en nuestra patria".

Al encabezar este 16 de septiembre su primer desfile Cívico Militar en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas acusó a lo largo de la historia, algunos como ahora, han buscado apoyo en potencias extranjeras para calumniar y pedir injerencias.

"Así sucedió con los conservadores que trajeron a Maximiliano, y con los traidores impulsaron el golpe de Estado como Huerta, pero siempre ha sido el pueblo de México quien ha defendido la patria, quien ha resistido y ha demostrado su grandeza.

"Hoy, con gran entereza, es claro que nuestro pueblo conoce su fuerza y su historia. ¡Y por ello, ninguna injerencia es posible en nuestra patria!", declaró.

Enfatizó que la libertad y soberanía de México significan que ninguna potencia extranjera decide por nosotros. La soberanía residente en el pueblo, esa es la verdadera democracia, dijo.

"El pueblo de México , bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación ".

La presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a su llegada al desfile cívico militar del 16 de septiembre. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Agregó que nada detiene a una nación cuando es su pueblo el que la defiende con orgullo, y cuando hay un gobierno que no se aleja de la justicia y la democracia.

Dijo que México será siempre símbolo de paz y fraternidad mundial, comprometidos con la cooperación, el respeto mutuo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos.

Declaró que la transformación asegura futuro y aseguró que hoy México avanza "hacia una democracia más fuerte, hacia un país más justo".

Sheinbaum destaca elección judicial

Destacó que este año quedará marcado por la elección popular del Poder Judicial, al que el pueblo le dio la encomiendas de ser imparcial, independiente y cercano a la ciudadanía para que la justicia sea para todos, sin privilegios no excepciones.

"Este día nos convoca la historia, la memoria viva del pueblo que nunca ha dejado de luchar por la libertad", dijo la Mandataria federal al recordar a los héroes y las heroínas de la Patria, en especial a Miguel Hidalgo y Costilla.

También destacó la figura de José María Morelos y Pavón y Los Sentimientos de la Nación que dejó para las y los mexicanos.

Josefa Ortiz, Leona Vicario, Manuela Molina Medina, Gertrudis Bocanegra y Vicente Guerrero fueron otras "figuras inmortales" que recordó.

Los secretarios de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, y de Defensa, general Ricardo Trevilla, reconocieron que por primera vez una mujer encabezó este histórico evento.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el Pase de Revistas previo al Desfile Cívico Militar por el 215 Aniversario del Grito de Independencia de México. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL.

Jesús María Tarriba, esposo de la Presidenta, estuvo en la primera línea junto al almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina; y general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa.

También la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados; Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado; Hugo Aguilar, ministro presidente de la Corte; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y el fiscal Alejandro Gertz Manero e integrantes del gabinete legal y ampliado.

