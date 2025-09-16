En referencia a la red de huachicol fiscal que operó en la dependencia desde el sexenio pasado, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, afirmó que "fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo".

En el marco del 125 aniversario de la Independencia de México, el mando naval afirmó que el mal en la Marina tuvo un fin determinante: "No encontró lugar ni abrigo".

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e integrantes del gabinete legal y ampliado, Morales Ángeles aseguró que fue la dependencia que encabeza la que dio un golpe de timón, "porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación que vive el país.

"Jamás fue para nosotros opción el disimulo; porque el silencio no nos define. La verdad, en cambio, nos fortalece, la justicia nos determina y la honestidad nos sustenta", indicó.

Y añadió: Hoy la Marina de México es más fuerte; la Marina de las y los mexicanos. Una Marina en la que la ley es para todos".

Morales Ángeles subrayó que los actos atribuidos a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, no definen a la Marina.

Fue "mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos actos reprobables que no nos definen como Institución, si no que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo.

Indicó que como la institución más querida del país, trazaron sólo un rumbo a seguir, "por lo que cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor de un pueblo, sólo puede corresponderse con el mismo sentimiento".

