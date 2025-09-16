La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza en el Zócalo de la Ciudad de México el desfile cívico militar que conmemora el 215 aniversario del Grito de Independencia de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el Pase de Revistas previo al Desfile Cívico Militar por el 215 Aniversario del Grito de Independencia de México. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Integrantes de diversos grupos del Ejército Nacional se alistan para el comienzo del Desfile. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Integrantes de diversos grupos del Ejército Nacional, se alistan para el comienzo del Desfile. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL.

Aspectos Previos al comienzo del Desfile Militar. Integrantes de diversos grupos del Ejército Nacional, se alistan para el comienzo del Desfile; decenas de familias llegan al Centro Histórico para disfrutar, mientras que algunos niños asisten vestidos con características de militar. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL.

