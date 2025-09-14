El Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó por unanimidad, la adscripción en la que ejercerán sus funciones 846 juzgadoras y juzgadores que resultaron electas en la jornada cívica del 1 de junio y tomaron protesta ante la Cámara de Senadores.

En un comunicado informó que los resultados del proceso de adscripción jurisdiccional de las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como las comisiones, reubicaciones, readscripciones, designaciones y prórrogas que se indican pueden consultarse en el enlace: https://www.oaj.gob.mx/2025/adscripciones.pdf

Lee también FGR obtiene sentencia de más de 100 años de prisión en contra de cuatro personas relacionadas con "Los Zetas"

Indicó que estas determinaciones se tomaron para dar respuesta a las necesidades y cargas de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales que brindan atención a la ciudadanía.

El Órgano de Administración Judicial detalló que sienta las bases para la nueva impartición de la justicia de calidad, ágil y cercana a la gente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em