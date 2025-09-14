Más Información

Firmas ligadas a huachicol abastecen al AIFA y Pemex

Firmas ligadas a huachicol abastecen al AIFA y Pemex

Extradición de Bermúdez Requena: ¿cuándo llegará el líder de La Barredora a México? Esto sabemos

Extradición de Bermúdez Requena: ¿cuándo llegará el líder de La Barredora a México? Esto sabemos

“Hubiese preferido que Alicia no fuera la heroína que es”, expresa su hermana tras su muerte debido a explosión en Iztapalapa

“Hubiese preferido que Alicia no fuera la heroína que es”, expresa su hermana tras su muerte debido a explosión en Iztapalapa

Suman 16 muertos tras choque en carretera Mérida-Campeche

Suman 16 muertos tras choque en carretera Mérida-Campeche

'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford y pierde el título de campeón indiscutido del peso supermediano

'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford y pierde el título de campeón indiscutido del peso supermediano

El gobierno de México planea dejar 9.1 billones de pesos más de deuda

El gobierno de México planea dejar 9.1 billones de pesos más de deuda

La (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Oaxaca, obtuvo sentencia condenatoria de hasta 175 años de prisión.

Esto en contra de cuatro hombres relacionados con “” que, entre otras actividades ilícitas, se dedicaban al secuestro.

En 2013, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (), detuvieron a José Heder Ruiz, Ricardo Román Palomo, Lorenzo Reyes y Juan Francisco Robles en un inmueble del fraccionamiento Santa Regina en Ciudad Victoria, Tamaulipas, quedando a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

Lee también

El Ministerio Público de la Federación (MPF), tras diversos procedimientos aportó pruebas suficientes y el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Coyotepec, Oaxaca, decretó sentencia de 175 años de prisión en contra de Ricardo Palomo y José Heder Ruiz por su responsabilidad en el delito de en su modalidad de secuestro en agravio de ocho víctimas.

En tanto que Lorenzo Reyes y Juan Francisco Robles, fueron sentenciados a 150 años de reclusión por el mismo delito.

Las cuatro personas fueron identificadas como parte de un grupo delictivo que cometía crímenes de diversa índole y purgan su pena en distintos centros penitenciarios del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses