Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a primer ministro de Canadá, Mark Carney

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a primer ministro de Canadá, Mark Carney

Exalcaldesa morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, entre los sancionados por el Tesoro de EU

Exalcaldesa morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, entre los sancionados por el Tesoro de EU

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

El canciller recibió la mañana de este jueves al primer ministro de Canadá,, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Alrededor de las 10:45 horas, el avión que transportaba a Carney arribó a esta terminal aérea del Estado de México.

Carney llegó con integrantes de su gabinete y con su esposa Diana Fox Carney.

Antes de llegar a la Ciudad de México para reunirse este jueves con la presidenta , el primer ministro de Canadá compartió una foto antes de salir de territorio canadiense.

Le también

En sus redes sociales, Carney destacó que México es el l más importante.

“Hoy voy a la Ciudad de México”. México es nuestro tercer socio comercial más importante y aprovecharemos esta oportunidad para fortalecer esta sólida asociación y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas”, expresó.

Para las 13:00 horas se tiene previsto que Carney participe en la ceremonia oficial de recepción en Palacio Nacional y 20 minutos después reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lee también

A las 14:00 horas el primer ministro participará en un almuerzo de trabajo ofrecido por la Presidenta de México, y a las 15:30 horas en una mesa redonda con líderes empresariales canadienses y mexicanos.

Carney y Sheinbaum ofrecerán a las 17:00 horas una conferencia de prensa conjunta, para después estar en una recepción ofrecida por el Consejo Empresarial de Canadá y el Consejo Coordinador Empresarial de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses