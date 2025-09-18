Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a primer ministro de Canadá, Mark Carney

El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió la mañana de este jueves al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Alrededor de las 10:45 horas, el avión que transportaba a Carney arribó a esta terminal aérea del Estado de México.

Carney llegó con integrantes de su gabinete y con su esposa Diana Fox Carney.

Antes de llegar a la Ciudad de México para reunirse este jueves con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el primer ministro de Canadá compartió una foto antes de salir de territorio canadiense.

En sus redes sociales, Carney destacó que México es el tercer socio comercial más importante.

“Hoy voy a la Ciudad de México”. México es nuestro tercer socio comercial más importante y aprovecharemos esta oportunidad para fortalecer esta sólida asociación y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas”, expresó.

Para las 13:00 horas se tiene previsto que Carney participe en la ceremonia oficial de recepción en Palacio Nacional y 20 minutos después reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

A las 14:00 horas el primer ministro participará en un almuerzo de trabajo ofrecido por la Presidenta de México, y a las 15:30 horas en una mesa redonda con líderes empresariales canadienses y mexicanos.

Carney y Sheinbaum ofrecerán a las 17:00 horas una conferencia de prensa conjunta, para después estar en una recepción ofrecida por el Consejo Empresarial de Canadá y el Consejo Coordinador Empresarial de México.

