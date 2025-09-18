Antes de llegar a la Ciudad de México para reunirse este jueves con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, compartió una foto antes de salir de territorio canadiense.

En sus redes sociales, Carney destacó que México es el tercer socio comercial más importante.

“Hoy voy a la Ciudad de México”. México es nuestro tercer socio comercial más importante y aprovecharemos esta oportunidad para fortalecer esta sólida asociación y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas”, expresó.

Se espera que a las 10:00 horas llegue al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde será recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

A las 13:00 horas se espera que Sheinbaum Pardo encabece la ceremonia oficial de bienvenida al primer ministro de Canadá en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

A las 17:00 horas, la Presidenta encabeza la conferencia de prensa conjunta con Mark Carney en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

