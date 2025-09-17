Más Información

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC; en México durarán 60 días

Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC; en México durarán 60 días

Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular

Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular

¿Qué es y cómo activar las notificaciones del Sistema de Alertamiento Masivo?

¿Qué es y cómo activar las notificaciones del Sistema de Alertamiento Masivo?

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

La presidenta expuso que en la reunión de mañana jueves en Palacio Nacional con el primer ministro de Canadá, , espera hablar de la relación bilateral, el e inversiones económicas.

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de septiembre en , Sheinbaum Pardo detalló que Carney viene con parte de su gabinete.

“México ha abogado en varias ocasiones por la participación de Canadá en este Tratado comercial. ¿Mañana estarán abordando temas del T-MEC?”, se le preguntó.

Lee también

“Sí, pero también de la relación bilateral, obviamente el Tratado comercial. También el comercio directo entre Canadá y México, y algunas cuestiones de y otros temas”, dijo al señalar que también hay visas especiales de trabajo para personas mexicanas.

“Vamos a dar una conferencia de prensa, y después vamos a tener una reunión con empresarios canadienses y empresarios mexicanos”, detalló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses