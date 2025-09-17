La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que en la reunión de mañana jueves en Palacio Nacional con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, espera hablar de la relación bilateral, el T-MEC e inversiones económicas.

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que Carney viene con parte de su gabinete.

“México ha abogado en varias ocasiones por la participación de Canadá en este Tratado comercial. ¿Mañana estarán abordando temas del T-MEC?”, se le preguntó.

“Sí, pero también de la relación bilateral, obviamente el Tratado comercial. También el comercio directo entre Canadá y México, y algunas cuestiones de inversiones económicas y otros temas”, dijo al señalar que también hay visas especiales de trabajo para personas mexicanas.

“Vamos a dar una conferencia de prensa, y después vamos a tener una reunión con empresarios canadienses y empresarios mexicanos”, detalló.

