Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es fundamental reconocer el papel que tuvieron las mujeres en la lucha independentista de México, pues indicó que ha habido una visión "muy machista y muy masculina" sobre este hecho histórico.
Esto luego que en la noche del pasado 15 de septiembre, la dar el Grito de Independencia, la Mandataria federal recordó en las arengas a Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Molina, “La Capitana”, así como a las heroínas anónimas en la lucha independentista.
La jefa del Ejecutivo federal indicó que parte de ser la primera mujer Presidenta en México también tiene que ver con recuperar y reconocer a las mujeres en la historia de nuestro país.
Recordó que cuando ella estudió en la primaria, solamente se mencionaba a Josefa Ortiz de Domínguez `La Corregidora´ y en los siguientes periodos de la historia de México no había mujeres.
"Parecía que solamente había héroes y que no había mujeres en la historia de México que hubieran tenido un papel importante o preponderante en las luchas o en las gestas heroicas, históricas de nuestro país.
“Parte de ser la primera mujer presidenta, pues tiene que ver con recuperar y reconocer a las mujeres en la historia de México. ¿Por qué es tan importante? Primero habría que preguntarse, ¿por qué no se menciona, por qué no se reconocía a las heroínas? Pues era una visión, pues muy masculina, muy machista de la historia (...) Parecía que las mujeres no habían tenido un papel histórico. Entonces, reconocer a las heroínas es algo fundamental en el reconocimiento de las niñas en su historia y como las mujeres también participaron“.
