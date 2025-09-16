Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en el municipio de Nezahualcóyotl, giró orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, alias El Memo y/o El Jefe, presunto líder de la célula criminal identificada como Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), que opera en Ecatepec y la zona oriente del Estado de México.

Fragoso Báez es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR), como presunto responsable de delitos de delincuencia organizada, narcomenudeo, homicidio, secuestro, extorsión, despojo, tráfico de armas, amenazas, lesiones, daños en propiedad ajena, falsificación de documentos y venta de combustible robado (huachicol).

La acusación quedó inscrita en la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIDMS-MEX/0000421/2024 en donde se especifica que el presunto responsable tendría nexos con grupos criminales como "La Familia Michoacana", "Los Mayas", "La Chokiza", El Sindicato 22 de Octubre y el Sindicato 25 de Marzo.

Lee también Trasladan al "Choko" a Penal de Máxima Seguridad en el Estado de México

Por tres meses, la FGR y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron una investigación conjunta en contra de Guillermo Fragoso Báez, y una vez reunidas todas las pruebas, se conformó el expediente, mismo que fue enviado a un juzgado de control, donde se decidió otorgó la orden de aprehensión correspondiente.

Hallan armas, droga, caballos, un lobo y un coyote en cateos a casas de Guillermo Fragoso Báez

A Fragoso Báez se le considera prófugo de la justicia desde hace una semana, luego de que las autoridades realizaran un cateo sorpresa a sus cinco domicilios ubicados en la colonia Santa María Chiconautla, perteneciente al municipio de Ecatepec de Morelos.

Durante esa acción policial, se encontraron armas de alto calibre, diversos tipos de droga, 15 caballos españoles de la raza pura sangre así como un lobo y un coyote.

A los grupos de narcomenudistas que operan en la zona oriente del Estado de México, Fragoso les cobra 30 mil pesos mensuales, además de que extorsiona a los tianguistas, mototaxistas y tiene relación con el despojo de 700 propiedades -entre casas y terrenos- ubicados en la entidad.

Su poderío lo había comenzado a extender hacia la Ciudad de México, específicamente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tláhuac, Cuauhtémoc e Iztapalapa, donde hay células criminales que están bajo sus órdenes.

Cabe señalar que esta investigación conjunta se deriva de la detención del líder de "La Choquiza", Alejandro Gilmare Mendoza Díaz --ex pareja sentimental de la ex alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas-, quien ya se encuentra preso en el penal de El Altiplano.

Lee también Células del Cártel Jalisco ayudaron a Hernán Bermúdez en Sudamérica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc