Toluca, Méx.— Azahara “N”, responsable de la muerte de Norma Lizbeth, fue puesta en libertad después de que una jueza del Poder Judicial del Estado de México reclasificó el delito de homicidio a riña, lo que provocó que la sentencia de tres años que debía pasar se redujeron a dos años y tres meses, dicho periodo ya lo había cumplido en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque.

Norma Lizbeth murió tras una pelea afuera de la escuela Secundaria Oficial 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán Los Jaguares, en el Estado de México, las lesiones le provocaron un traumatismo craneoencefálico.

A través de un juicio de amparo el proceso judicial fue reabierto en mayo de este año, los familiares de Azahara “N” manifestaron irregularidades en el proceso, además de que la autoridad judicial no “tomó en cuenta” pruebas en el caso.

Tras dicha resolución, la familia de Norma Lizbeth evalúa interponer un recurso legal, toda vez que señalan que la muerte de la joven derivó de las lesiones a consecuencia de los golpes que recibió, además recalcó que era víctima de acoso escolar.

Azahara “N” fue detenida en un domicilio en la colonia Santa María Cozotlán, en el municipio de Teotihuacán.