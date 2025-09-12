La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudirá este domingo al Estado de México para presentar su Primer Informe de Gobierno, con la gira La Transformación Avanza.

Así se consolidará como su territorio prioritario, pues con esta, sumará su visita oficial número 16 en apenas 11 meses de su gobierno.

Con más de 17 millones de habitantes, el Estado de México se ha posicionado como el epicentro de la política federal de Sheinbaum, que, en promedio, ha realizado 1.45 visitas mensuales a esta entidad estratégica desde octubre de 2024. La mandataria federal, acompañada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ha puesto en la mira a los municipios del oriente en sus programas prioritarios como son Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Valle de Chalco, La Paz, Chicoloapan y Ecatepec, los cuales han recibido anuncios como la inversión de 435 millones de pesos en la Unidad Médico Familiar 93 de Ecatepec y el Plan Integral Oriente.

Este domingo, Toluca se sumará a la lista de ciudades que han recibido la atención presidencial, refrendando la importancia del Edomex.