La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se alista una nota diplomática a Gobierno de Estados Unidos por la muerte del connacional Silverio Villegas González en Chicago a manos del ICE, y ante el trato a la comunidad mexicana por parte de autoridades migratorias del país vecino.

La jefa del Ejecutivo federal señaló en conferencia de prensa matutina que se condena la violencia contra el paisano, además de que se otorga apoyo a la familia.

“La otra pues es de manera diplomática decir que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Entonces estamos trabajando una nota diplomática particular sobre estos temas, ya se han hecho varias, pero en particular una sobre este caso y otros casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos. La estamos trabajando, además de todo lo que hace nuestro embajador de México en Estados Unidos y asesorando y apoyando a los paisanos en todo lo que se requiere”, recalcó.

“Se condenó la violencia, pero se está en espera de la investigación, que digan realmente que ocurrió en el caso de este connacional, que fue abatido. hay una visión por parte de quienes lo hicieron por eso nosotros estamos exigiendo la investigación a fondo y el apoyo a la familia”, subrayó.

En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo detalló que ya se solicitó toda la información del caso al gobierno de los Estados Unidos.

“Y estamos muy, atendiendo tanto a la familia como en la investigación de realmente qué pasó, eso es lo primero. Segundo condenarlo, evidentemente y tercero estamos a través de la cancillería buscando diferente mecanismos porque una parte tiene que ver con proteger a nuestros hermanos migrantes allá con los consulados que han avanzado mucho la verdad, todavía hay más que hacer, pero han avanzado en la comunicación, en la asesoría; en la comunicación, en el momento que ocurre una detención con los consulados”, dijo.

“Estamos en mejores condiciones y se está trabajando en manera muy directa con todos aquellos que deciden pedir apoyo al consulado”.

"Se condenó la violencia, pero se está en espera de la investigación de que realmente qué ocurrió en el caso de este connacional que fue abatido. Hay una visión por parte de quienes lo hicieron, por eso nos estamos exigiendo la investigación a fondo y el apoyo a la familia", agregó.

