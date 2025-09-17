Tras convertirse en la primera mujer en haber dado un Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confesó la lección que le deja a las infancias el haber encabezado este acto en Palacio Nacional.

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de septiembre, Sheinbaum Pardo dijo que "es un símbolo muy importante".

"Cómo lo digo: no llegué sola, llegamos todas. No es el esfuerzo de una mujer en particular, es la lucha histórica de las mujeres, y es parte de la transformación del país el que haya una mujer Presidenta.

"Y se vuelve normal, no se vuelve raro", dijo al destacar que en México hay 13 gobernadoras y confió en que para 2027 sean 16.

"Ya es normal que tengas una gobernadora, ya no es raro", declaró la titular del Ejecutivo federal.

Las mujeres participan en la vida pública al igual que los hombres y eso es muy importante, añadió.

Señaló que deben haber políticas que influyan en que no haya violencia contra las mujeres, cierre de la brecha salarial y sistema de cuidados.

Al insistirle en el cambio en la historia del nombre de Josefa Ortiz de Domínguez por Josefa Ortiz Téllez Girón, refirió que es ver a las mujeres de una manera distinta, que no tiene que ver con "el sexo débil".

"Es parte de ir generando una conciencia colectiva de que somos iguales (...) son cambios culturales muy importantes", indicó Claudia Sheinbaum.

