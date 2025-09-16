Más Información
Ante un repleto Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó esta noche del 15 de septiembre el Grito de Independencia, el primero que encabezó una mujer presidenta en la historia de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el 215 aniversario del Grito de Independencia, el 15 de septiembre. Foto: Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum y su esposo, Jesús María Tarriba, hicieron una guardia de honor en el retrato de Leona Vicario, reconocida en 1823 como “Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria”. Foto: Presidencia
La presidenta Sheinbaum Pardo, portando la banda presidencial, y con vestido morado, recorrió los pasillos de Palacio Nacional para ser abanderada por la escolta del Heroico Colegio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Foto: Presidencia
Fue es la primera vez que la escolta del Heroico Colegio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo conformada totalmente por mujeres. Foto: Presidencia
Sheinbaum Pardo, portando la banda presidencial, fue abanderada por la escolta del Heroico Colegio Militar de la Sedena. Foto: Presidencia
En el 215 Aniversario del Grito de Independencia, Claudista Sheinbaum emitió 22 arengas, entre la que destaca el reconocimiento de las mujeres indígenas, la democracia, México libre, independiente y soberano. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
La presidenta lanzó el tradicional Grito de Independencia. Foto: Presidencia
Entre los invitados que estuvieron presente en los balcones de Palacio Nacional fue la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Sheinbaum Pardo observó en compañía de su esposo Jesús María Tarriba el espectáculo de pirotecnia. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Miles de mexicano asistieron al 215 aniversario de Grito de Independencia en el Zócalo capitalino. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL