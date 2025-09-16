La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) dio a conocer que la celebración por el 215 aniversario de la Independencia de México, que tuvo lugar este 15 de septiembre en el Zócalo capitalino, registró una afluencia aproximada de 280 mil personas.

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que el evento se llevó a cabo de manera pacífica y concluyó con saldo blanco. De acuerdo con la Secretaría, durante la celebración encabezada por primera vez por la Presidenta Claudia Sheinbaum, las y los asistentes participaron de forma ordenada y en un ambiente de respeto, lo que permitió que las actividades se desarrollaran en completa tranquilidad y sin incidentes relevantes.

Elementos de seguridad y personal de protección civil implementaron operativos preventivos que garantizaron la seguridad y el bienestar de quienes acudieron a la Plaza de la Constitución.

Asimismo, se brindaron 17 atenciones médicas menores, todas sin necesidad de traslado hospitalario.

