Este 15 de septiembre, La Arrolladora Banda El Limón será la encargada de poner el ambiente en el primer Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

El concierto está programado para comenzar a las 20:00 horas, en lo que pinta para ser uno de los eventos masivos con mayor afluencia en comparación con años anteriores.

¿Cómo se vive el ambiente previo a La Arrolladora Banda El Limon?

A falta de una hora para que la agrupación suba al escenario montado en la Plaza de la Constitución, ya se observa un mar de gente. Muchos llegaron desde temprano para escuchar éxitos como “El ruido de tus zapatos” y, al mismo tiempo, mostrar apoyo a la presidenta.

Uno de los asistentes Israel Samir Pérez Ugalde, profesor que viajó desde Tláhuac para presenciar lo que describe como “un momento histórico”, al ser la primera ocasión en que una mujer da el Grito de Independencia.

“Es el momento perfecto para mostrar el respaldo al gobierno actual, apenas es su primer año y puede mejorar en muchas cosas. Además, el show gratis siempre se agradece”, comentó.

Fans de la Arrolladora Banda El Limón. Foto: César González/ EL UNIVERSAL

Entre banderas, sombreros y pinturas tricolor, miles de personas esperan a que la banda inicie la celebración más representativa del mes patrio y ponga a cantar y bailar al Zócalo.

Los accesos por las calles Madero, 5 de Febrero y otras aledañas al Zócalo capitalino permanecen abiertos mientras continúa llegando gente en grandes oleadas.

¿A qué hora termina el concierto de La Arrolladora en el Zócalo?

Se prevé que el concierto finalice alrededor de las 23:00 horas, cuando Claudia Sheinbaum Pardo salga al balcón de Palacio Nacional para la tradicional ceremonia del Grito.

Sin embargo, como ha ocurrido en años anteriores, por ejemplo, cuando la Banda MS regresó al escenario tras la intervención del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, no se descarta que La Arrolladora vuelva a tocar después del Grito de Independencia, extienda la fiesta hasta cerca de la medianoche.