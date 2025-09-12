El mexicano Silverio Villegas González fue asesinado a balazos por un agente de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés), en un suburbio al norte de Chicago en Estados Unidos.

El consulado de México en Chicago dijo que corroboró la nacionalidad del mexicano y con base en la información obtenida en los registros consulares, ya se contactó a su familia para brindarles asistencia consular.

Por medio de un comunicado, agregó que están en comunicación con las autoridades de ICE para que les brinde la información necesaria sobre las circunstancias de su muerte.

¿Quién es Silverio Villegas González?

De acuerdo a la información compartida por consulado de México en Chicago, Silverio Villegas tiene 38 años de edad y es originario del estado de Michoacán.

Sin ofrecer más detalles de la víctima, dijo que Silverio era cocinero y murió en el proceso de ser arrestado por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas.

Respecto a la familia del michoacano, se sabe que el gobierno de México la acompañará en todo lo necesario y además dará seguimiento al proceso de investigación de los hechos con el fin de que se esclarezca el asesinato.

¿Cómo murió el mexicano Silverio Villegas?

Según el Departamento de Seguridad Nacional, la mañana del viernes, el hombre "se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes", esto, durante un control de tráfico del ICE.

Dijo que el hombre intentó fugarse mientras se llevaba a cabo el operativo y también lo señaló de arrastrar a un oficial de ICE “una distancia significativa con su automóvil”.

Videos que circulan en redes sociales muestran la escena donde Silverio se encuentra dentro de un vehículo en color gris y dos agentes del ICE se acercan bajándolo con fuerza y a rastras, sin que se observe si aún se encontraba con vida.

Las imágenes también dan cuenta de cuando el mexicano es arrastrado por el asfalto de la calle y ensangrentado, es llevado a una orilla de la carretera donde dos agentes intentan colocarle una gasa en la cabeza.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad, el objetivo del operativo policial era Silverio Villegas González, a quien señalaron como un inmigrante ilegal: “Delincuente con antecedentes de conducción imprudente”.

Contó además que el hombre “se negó a obedecer las órdenes de las autoridades y se dirigió con su auto hacia ellos. Uno de los agentes fue atropellado por el auto y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma”.

Finalmente detalló que “el agente sufrió múltiples lesiones y se encuentra estable", mientras que "el inmigrante indocumentado fue declarado muerto”.

