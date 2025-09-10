Más Información

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

Seguiremos pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"; Sheinbaum señala nuevamente el endeudamiento de Pemex

Seguiremos pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"; Sheinbaum señala nuevamente el endeudamiento de Pemex

Isaac Del Toro continúa escribiendo historia; el mexicano conquista el Giro Della Toscana

Isaac Del Toro continúa escribiendo historia; el mexicano conquista el Giro Della Toscana

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Buscadoras, académicos, morenistas y excomisionados... estos son los 27 perfiles que buscan encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda

Buscadoras, académicos, morenistas y excomisionados... estos son los 27 perfiles que buscan encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda

¿A qué hora habrá lluvias fuertes en CDMX este 10 de septiembre?

¿A qué hora habrá lluvias fuertes en CDMX este 10 de septiembre?

No se encubrirá a nadie en muerte de fotógrafos en festival Axe Ceremonia: Fiscalía CDMX; enfatiza que tampoco se fabricarán culpables

No se encubrirá a nadie en muerte de fotógrafos en festival Axe Ceremonia: Fiscalía CDMX; enfatiza que tampoco se fabricarán culpables

Washington. El Gobierno de Estados Unidos acordó pagar 4.76 millones de dólares a a cambio de recibir a más de 200 , según documentos judiciales, que detallan exigencias de que estos fondos no sean usados en a solicitantes de asilo a EU, entre otras condiciones.

Los detalles del pacto eran desconocidos hasta ahora, y fueron desvelados como parte de las evidencias en una demanda liderada por el grupo de derechos civiles Democracy Forward contra este acuerdo, firmado entre las administraciones de los presidentes de EU, , y El Salvador, Nayib Bukele.

El documento es una carta oficial del estadounidense al gobierno de El Salvador, fechada el 22 de marzo de 2025, en la que se formaliza la concesión de 4.76 millones de dólares destinados exclusivamente al apoyo penitenciario y logístico para la detención de estos migrantes, en su mayoría venezolanos, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), notoria por las denuncias de abusos a .

Lee también

La misiva también estipula la prohibición de estos fondos para uso en asesoría legal a migrantes que soliciten asilo o referirlos a abogados en EU, además de restringir el apoyo a UNRWA, la agencia de la que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina, o actividades relacionadas con servicios de salud reproductiva.

Según el texto de la carta, el acuerdo no crea obligaciones bajo , por lo que cualquier diferencia será resuelta solo mediante consultas diplomáticas directas entre ambos gobiernos.

"La correspondencia entre el Departamento de Estado de EU y El Salvador confirma lo que sospechábamos desde hace tiempo: la administración Trump-Vance no hizo nada para garantizar de forma significativa que las de EU a la infame prisión salvadoreña CECOT estuvieran protegidas de la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos", dijo la presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman.

Lee también

En un comunicado, Perryman insistió en que "no obstante, el acuerdo sí se esforzó por garantizar que los fondos que EU proporcionó a El Salvador no se utilizaran para brindar atención de salud reproductiva ni para ayudar a los solicitantes de asilo a acceder a recursos y asesoramiento".

El pasado marzo, el Gobierno de Trump envió a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibía y los trasladaron a la megacárcel de máxima seguridad, acusados de pertenecer a la banda criminal .

En este grupo se incluyó el salvadoreño, erróneamente deportado desde EU y convertido en símbolo de la lucha contra las duras políticas antiinmigratorias del mandatario republicano.

Lee también

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó este 3 de septiembre que Trump, no puede usar esta legislación para acelerar las deportaciones de migrantes, lo que encamina la disputa hacia un posible fallo de la .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Puente del 16 de septiembre 2025 ¿habrá clases y quién no trabaja en México. Foto: Canva

Puente del 16 de septiembre 2025: ¿habrá clases y quién no trabaja en México?

Seguro de Desempleo CDMX 2025 requisitos, fecha de registro y cuánto dinero se otorga. Foto: Canva

Seguro de Desempleo CDMX 2025: requisitos, fecha de registro y cuánto dinero se otorga

Deportación. iStock/Brad Greeff

Razones por las que pueden deportarte de Estados Unidos aunque entres con visa válida

Visa americana/ iStock/Guillermo Spelucin Runciman

Solicitantes sin trabajo: ¿Tienen menos posibilidades de obtener la visa americana?

Viaje a Estados Unidos. iStock/Serhej Calka

Estos son los 6 países a los que Estados Unidos pide NO VIAJAR: ¿Por qué?